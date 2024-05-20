Китайские технологические гиганты сражаются за лидерство в сфере чат-ботов с ИИ. Doubao от ByteDance стал самым популярным чат-ботом в Китае, обогнав Ernie от Baidu по количеству пользователей.

Источник изображения: Alexander Shatov/Unsplash

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В Китае развернулась нешуточная борьба за лидерство на рынке чат-ботов с искусственным интеллектом. Компания ByteDance, создатель популярных приложений TikTok и Douyin, выпустила в прошлом году чат-бот Doubao. По данным аналитической компании Sensor Tower, за год Doubao обогнал по популярности конкурирующий чат-бот Ernie от Baidu, являющийся флагманом китайской IT-индустрии.

В частности, Doubao загрузили почти 9 млн пользователей iOS, а Ernie 8 млн. При этом у Doubao больше активных пользователей в месяц - 4 млн против 3,2 млн у Ernie. Это иллюстрирует тенденцию на китайском рынке чат-ботов в целом. Также недавно ByteDance сообщила о 26 млн активных пользователей Doubao в месяц на мобильных устройствах и ПК. Это сопоставимо с популярностью ChatGPT от OpenAI в США.

Успех Doubao объясняется стратегией ByteDance в области искусственного интеллекта. Основатель компании Лян Рубо поставил задачу не отставать от западных технологических гигантов в разработке передовых AI-систем. По его мнению, у ByteDance есть все возможности создать китайский аналог ChatGPT.

Тем не менее, конкуренция на этом новом рынке остается очень высокой. Помимо Baidu свои чат-боты запустили Alibaba, Tencent и десятки стартапов, при этом эксперты отмечают низкие барьеры для выхода на рынок чат-ботов с искусственным интеллектом. Однако пока что все основные игроки предлагают бесплатные услуги и поэтому испытывают трудности с монетизацией.

Baidu рассчитывает зарабатывать на Ernie с помощью рекламы и облачных сервисов. Компания прогнозирует несколько миллиардов юаней дополнительной выручки от этих услуг в текущем году. Платные подписки и покупки внутри приложения пока приносят Ernie сравнительно скромную выручку в 500 тыс. долларов.