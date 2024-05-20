Будущие CPU AMD на архитектуре Zen 6 смогут иметь ядер вдвое больше, чем сейчас.

Источник изображения: Wccftech

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Компания AMD готовится к выпуску очередного поколения процессоров Zen с улучшенными характеристиками и новыми конфигурациями ядер. Согласно инсайдерской информации, линейки Zen 5 и Zen 6 будут представлены в нескольких вариантах с разным количеством ядер.

Так, флагманская серия Zen 5, официальный анонс которой ожидается в этом году, будет доступна в двух модификациях: стандартные Zen 5 и Zen 5C. Первые сохранят текущую структуру с 8 ядрами на кристалле (CCD) и до 128 ядер на процессор. А вот Zen 5C объединят в один кластер (CCX) сразу 16 ядер с возможностью размещения до 192 ядер на чипе.

Еще более впечатляющим выглядит будущий Zen 6, который должен позднее заменить Zen 5. Эта архитектура будет предлагаться с 8, 16 и 32 ядрами на CCD. Топовая конфигурация позволит создавать 64-ядерные процессоры для настольных ПК и до 128 ядер для серверов.

Такое увеличение количества ядер крайне выгодно для задач, требующих высокой производительности в многопоточных приложениях. Особенно это касается серверных CPU и флагманских линеек Threadripper или EPYC. Для игровых задач пока преимущество большего числа ядер не так заметно из-за недостатка оптимизации ПО. Но со временем ситуация может измениться.

Поэтому в ближайшие время AMD, вероятно, будет уделять повышенное внимание технологиям типа 3D V-Cache, позволяющим компенсировать относительно небольшое количество ядер производительностью кэш-памяти. Это подтверждает успех 8-ядерного Ryzen 7 7800X3D, который благодаря дополнительному кэшу конкурирует с флагманскими 16- и 24-ядерными моделями в играх.