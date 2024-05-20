Он может повторить успех предыдущих хитов студии.

Источник изображения: Deadlock/Valve

реклама

Компания Valve, создатель легендарных игр Half-Life, Portal, Dota 2, работает над новым многообещающим проектом - командным шутером Deadlock. Информация об этой разработке просочилась благодаря утечке скриншотов из закрытого альфа-тестирования.

Судя по опубликованным материалам, Deadlock представляет собой командный шутер от третьего лица, рассчитанный на сражения 6х6 игроков. Вдохновением для него послужили популярные многопользовательские хиты, такие как Overwatch, Valorant, Dota 2 и другие.

Действие Deadlock разворачивается в оригинальном фэнтезийном сеттинге со элементами стимпанка. Карты для битв весьма масштабны и включают специальные "транзитные линии", используя которые персонажи могут быстро перемещаться по полю боя при помощи способности, напоминающей скайхук из Bioshock Infinite.

На скриншоте мы видим одного из игровых героев - Серого Когтя (Grey Talon), стрелка из лука, способного поражать врагов на дальней дистанции. У него есть четыре уникальные способности, и вероятно, свой набор умений будет и у других персонажей.

Источник изображения: Deadlock/Valve

Разработка Deadlock ведётся уже с 2018 года под рабочим названием Citadel. Когда именно Valve планирует анонсировать и выпустить эту игру пока неизвестно. Однако проведение открытого альфа-тестирования может означать, что до релиза осталось совсем немного времени.

Многие эксперты отмечают, что выход полноценной AAA-игры станет для Valve серьезным стратегическим ходом, так как компания давно сосредоточилась на поддержке существующих хитов вроде Dota 2 и разработке облачного сервиса Steam, фактически оставив разработку крупных одиночных проектов.