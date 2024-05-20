Такой результат был достигнут благодаря масштабной модификации видеокарты RTX 4070.

Энтузиасты TecLab и Пауло Гомес добились впечатляющих результатов, значительно увеличив производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER за счет разгона памяти GDDR6X.

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Источник изображения: Teclab

Используя модифицированные версии видеокарт GALAX GeForce RTX 4070 Ti SUPER и Manli GeForce RTX 4070 Ti SUPER с замененными модулями памяти, им удалось довести эффективную скорость памяти до 26 Гбит/с. Это почти на 20% выше базовой спецификации 21 Гбит/с для данных видеокарт.

Такой результат был достигнут благодаря использованию модулей памяти GDDR6X с базовой скоростью 24 Гбит/с вместо 21 Гбит/с, а также за счет интенсивного разгона как самих модулей памяти, так и графического процессора. Команда TecLab смогла разогнать GPU своей карты GALAX на +271 МГц, а память на +2850 МГц. Это позволило набрать 9133 балла в бенчмарке Unigine Superposition.

Команда Пауло Гомеса остановилась на показателях +200 МГц для GPU и +2000 МГц для памяти, что принесло 8870 баллов в том же тесте. Для сравнения, референсная модель RTX 4080 SUPER при стандартных частотах показывает 8736 баллов. То есть разогнанная "семидесятка" фактически обошла флагманскую восьмидесятку!

Источник изображения: Пауло Гомес

Подобные эксперименты с разгоном требуют глубоких знаний и навыков в области моддинга видеокарт, так как замена модулей памяти, это очень тонкая работа, сопряженная с риском безвозвратно вывести дорогостоящее устройство из строя.

Кроме того, для стабильной работы при столь высоких частотах необходима качественная система охлаждения. И здесь команды TecLab и Пауло Гомеса продемонстрировали еще одно достижение: их карты устойчиво работали в штатных кулерах без привлечения экзотических систем на жидком азоте.

Данный тест успешно показал потенциал новых видеочипов NVIDIA Ada Lovelace и технологии памяти GDDR6X. А с появлением GDDR7 со скоростями до 28 Гбит/с видеокарты следующего поколения GeForce RTX 50 смогут продемонстрировать еще более внушительный рост производительности.