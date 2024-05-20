Apple решила отложить выпуск обновлённых моделей Mac Studio и Mac Pro до середины 2025 года. Причины задержки не разглашаются.

Источник изображения: Zhiyue/Unsplash

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Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, Apple планирует отложить выпуск обновленных версий своих настольных компьютеров Mac Studio и Mac Pro. По данным Гурмана, эти модели не появятся ранее середины 2025 года.

Такой длительный промежуток времени между релизами является необычным для Apple. Например, между анонсированием чипсетов M3, M3 Pro, M3 Max и недавно представленным M4 прошло очень мало времени - всего около года.

Однако запуск нового поколения Mac Studio и Mac Pro, оснащенных предполагаемыми чипами M4 Pro, M4 Max и M4 Ultra, займет, согласно источникам, почти два года. Действующие модели этих компьютеров были анонсированы в 2023 году и оснащены максимальным на данный момент чипом M2 Ultra.

Причины столь длительной задержки не называются. Возможно, инженеры Apple столкнулись с определенными сложностями при разработке новых чипов. Кроме того, компания могла сознательно замедлить вывод на рынок обновленных Mac Studio и Mac Pro, чтобы сфокусироваться на других продуктах.

В частности, как отмечает Гурман, Apple уже начала разработку MacBook Pro нового поколения с чипом M4. Ожидается, что эти ноутбуки выйдут значительно раньше, предположительно в 2024 году. Также в производстве находятся более производительные варианты M4 - это M4 Pro, M4 Max и M4 Ultra.

Не исключено, что график выпуска может сдвинуться, однако пока ясно одно - обновление линейки Mac Studio и Mac Pro не произойдет как минимум до середины 2025 года. Более точная информация появятся ближе к старту производства.