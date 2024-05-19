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Gorovic
Исходный код Winamp будет опубликован под открытой лицензией 24 сентября
Llama Group анонсировала публикацию исходного кода Winamp под открытой лицензией и запуск программы FreeLlama для координации глобального сообщества разработчиков.

                                                        Источник изображения: Techspot.com

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Музыкальный плеер Winamp, популярный в 1990-х и 2000-х годах, готовится к новому этапу своего существования. Компания Llama Group, владеющая брендом Winamp, анонсировала открытие исходного кода плеера и запуск инициативы FreeLlama для привлечения сторонних разработчиков. 

Winamp появился еще во времена Windows 95 и сумел пережить не одно поколение музыкальных плееров. Несмотря на появление новых сервисов вроде Spotify, Winamp до сих пор остается популярным сервисом для прослушивания музыки на компьютере. Приложение отличается широчайшей поддержкой аудиоформатов и обладает уникальным пользовательским интерфейсом, вызывающим ностальгию у целого поколения слушателей.

Однако в последние годы развитие Winamp фактически остановилось. Последняя версия плеера вышла еще в 2013 году. Чтобы вдохнуть новую жизнь в культовый проект, Llama Group решила пойти на беспрецедентный шаг - с 24 сентября 2024 года исходный код Winamp будет опубликован под открытой лицензией и любой желающий разработчик сможет скачать код плеера и участвовать в его доработке.

При этом Llama Group не собирается отказываться от контроля над основной веткой разработки Winamp. Компания запускает специальную инициативу FreeLlama для координации усилий сторонних программистов и энтузиастов, а разработчики со всего мира могут подать заявку на участие, поделиться идеями и воплотить долгожданные улучшения культового плеера.

В Llama Group верят, что открытие исходного кода позволит вывести Winamp на новый уровень развития за счет притока свежих идей и энтузиазма сообщества. Культовое приложение возможно вернет былую славу и станет еще более функциональным.

#winamp #плеер
Источник: techspot.com
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