Водород это хорошо, но без дизеля пока не обойтись.

Источник изображения: Feadship

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В Амстердаме состоялась презентация суперъяхты «Проект 821» - первого в мире морского судна большого водоизмещения, работающего на водородном топливе.

На днях внимание мировой общественности приковала новость о спуске на воду в Амстердаме 100-метровой суперъяхты, работающей на водородном топливе. Этот инновационный проект, получивший название «Проект 821», был реализован голландской компанией Feadship, специализирующейся на строительстве элитных яхт по индивидуальным заказам.

Согласно техническим характеристикам, опубликованным судостроителем, яхта оснащена 16 водородными топливными элементами (ячейками) общей мощностью 500 кВт. Они питаются от 4 тонн сжиженного водорода, хранящегося в специальных резервуарах на борту под высоким давлением и при температуре -253°C. Помимо экологически чистого водородного топлива, «Проект 821» оснащен также дизельными двигателями, работающими на биодизеле.

Как заявляет Feadship, их новая разработка позволит создавать полностью автономные экологичные суперъяхты, способные совершать трансатлантические переходы, не нанося ущерба окружающей среде. Однако пока возможности проекта в плане автономности довольно ограничены. Водородных ячеек хватает лишь для обеспечения бытовых нужд яхты в "гостиничном режиме" - освещения, отопления, кондиционирования и т.д. При этом они покрывают не более 80% энергопотребления. Для самостоятельного передвижения «Проект 821» по-прежнему нуждается в поддержке дизельных двигателей.

По словам конструкторов, причиной таких ограничений являются сложности с размещением на борту достаточного количества водородного топлива и оборудования для его использования. Кроме того, необходима эффективная система охлаждения и изоляции резервуаров, а также дополнительное пространство для размещения топливных ячеек, щитов управления и других элементов водородной энергоустановки. Все это в конечном итоге обусловило рекордную 100-метровую длину новой суперъяхты.

Тем не менее, по мнению экспертов, данная разработка является определенной вехой на пути к практическому применению водородных технологий в судостроении. В ходе его реализации команде Feadship пришлось решать массу инженерных и нормативных задач, поскольку ранее ничего подобного в мире не создавалось, а успешный запуск доказал, что водород может использоваться в качестве экологичного топлива даже на крупных морских судах.