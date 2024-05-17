Стартап «Биос-защита» создал отечественную BIOS-систему и уже тестирует ее совместно с производителем компьютеров.

Источник изображения: Pexels/Pixabay

реклама

В марте 2024 года основатель компании «Мой Офис» Дмитрий Комиссаров зарегистрировал компанию «Биос-защита» для разработки отечественных BIOS-систем. Это программное обеспечение используется для тестирования аппаратных компонентов компьютеров при запуске и загрузке операционной системы.

По данным источников, на начальном этапе в проект инвестировано 30 млн рублей, к концу года инвестиции вырастут до 80 млн. В штате пока 12 человек, но он будет расширяться до 25. Продукт уже тестируется совместно с одним из российских производителей компьютеров и осенью станет доступен на рынке.

Эксперты отмечают важность создания отечественных BIOS для импортозамещения, так как сейчас этот сегмент занимают в основном американские компании. Указ президента требует перехода объектов критической IT-инфраструктуры на российское ПО к 2025 году.

По оценкам, рынок отечественных BIOS-разработчиков пока невелик. Помимо «Биос-защиты» этим занимаются «Нуматех», RDW и несколько других небольших компаний, а основные сложности заключаются в получении закрытой документации от зарубежных производителей чипов и нехватки квалифицированных кадров.

Тем не менее, учитывая требования импортозамещения и поддержку государства, можно ожидать активного развития отечественных разработчиков BIOS в ближайшие годы. При этом, успех проекта Комиссарова будет во многом зависеть от привлечения опытных специалистов и налаживания партнерства с производителями компьютеров и комплектующих.