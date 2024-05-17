Несмотря на однопользовательский характер, компания не разрешит играть в Shadows без постоянного подключения к интернету.

Источник изображения: Ubisoft

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Компания Ubisoft анонсировала выход очередной части популярной серии Assassin’s Creed - Shadows. Это приключенческий экшен с открытым миром, действие которого разворачивается в вымышленной вселенной.

На страницах интернет-магазинов появилась новая информация об игре, в частности о системных требованиях. С одной стороны, минимальные требования соответствуют приблизительно уровню прошлогодней части серии Mirage. А с другой, рекомендуемая конфигурация оказалась заметно мощнее, особенно в плане видеокарты. Согласно информации из магазинов, для комфортной игры на максимальных настройках потребуется мощная видеокарта уровня RTX 2070.

Отметим также, что вопреки традициям серии, в автономном режиме новая часть запускаться не будет и потребуется постоянное соединение с сетью. Похоже, разработчики решили таким способом бороться с пиратством. Релиз запланирован на 15 ноября.