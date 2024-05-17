Одно из главных нововведений ОС Android TV 14 - это 3 режима управления энергопотреблением телевизора, а Gemini будет предоставлять пользователям недостающую информацию.

После двухлетнего перерыва компания Google наконец анонсировала значительное обновление операционной системы для Smart-телевизоров. Вместо ожидаемой версии Android TV 13 сразу была представлена Android TV 14, минуя промежуточную 13 версию.

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Главные изменения коснулись режимов энергопотребления. Первый режим полностью оптимизирует работу, второй минимизирует энергозатраты, а третий поддерживает подключения даже в режиме ожидания. Пользователи смогут выбрать нужный вариант.

Кроме того, появились дополнительные настройки коррекции цвета, расширенные текстовые параметры и альтернативная навигация. Эти функции можно быстро включать и отключать специальными ярлыками.

Значительные улучшения коснулись и технологии "картинка в картинке", интегрированной в потоковое видео и видеочаты. Теперь, благодаря оптимизации она работает плавно и не загораживает важные элементы интерфейса.

Также в систему добавлен искусственный интеллект Gemini, генерирующий персональные описания контента на основе предпочтений пользователя, который также может дополнить недостающую информацию.

Кардинальных визуальных изменений нет, зато выпущена бета-версия инструмента Compose for TV для ускоренной разработки приложений в едином стиле.

По словам Google, первые телевизоры с новой ОС поступят в продажу в этом году. Однако практика показывает, что производители нечасто выпускают глобальные обновления программного обеспечения для своих моделей. Так что владельцы телевизоров на Android TV 12 вряд ли смогут рассчитывать на скорое получение Android TV 14.