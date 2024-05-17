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Gorovic
Microsoft добавила поддержку управления мышью и клавиатурой в Xbox Cloud Gaming
Теперь владельцы ПК могут играть в хиты Xbox при помощи мыши и клавиатуры в облачном сервисе.

                                                                       Изображение: @Xbox

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Компания Microsoft продолжает развивать и расширять функционал своего облачного игрового сервиса Xbox Cloud Gaming. На этот раз разработчики добавили поддержку управления с помощью мыши и клавиатуры для 26 популярных игр. 

В их числе такие хиты как Fortnite, Sea of Thieves, Halo Infinite и многие другие. Теперь игроки на ПК могут запускать эти игры в браузере Edge или Chrome и комфортно управлять ими при помощи привычных периферийных устройств, а не только геймпада.

По отзывам тестеров, реализация этой функции полностью оправдала ожидания - управление мышью и клавиатурой в облачных играх ничем не отличается от полноценной ПК-версии. Более того, игроки могут динамически переключаться между геймпадом и мышью или клавиатурой прямо во время игры.

Конечно это значительно повысит привлекательность Xbox Cloud Gaming для владельцев ПК, которым больше не нужно беспокоиться о наличии геймпада для доступа к некоторым играм. Кроме того, появляется возможность играть в ресурсоемкие ААА-хиты даже на слабых компьютерах, используя вычислительные мощности облака Майкрософт.

Поддержка мыши и клавиатуры пока доступна в бета-режиме через браузеры. Но в скором времени функция будет добавлена и в десктопное приложение Xbox. 

#microsoft #xbox #xbox cloud gaming
Источник: theverge.com
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