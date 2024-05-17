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Gorovic
Nvidia RTX Video для ИИ-масштабирования видео теперь доступна в Mozilla Firefox
Видеокарты GeForce RTX смогут улучшать качество видео при просмотре через браузер Firefox.

                                                                          Изображение: @Nvidia

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Компания Nvidia анонсировала поддержку технологии RTX Video в популярном браузере Mozilla Firefox начиная с версии 126. Данная технология ранее уже была интегрирована в Chrome и Edge и позволяет существенно улучшать качество воспроизведения видео за счет масштабирования разрешения и устранения артефактов.

RTX Video работает на базе видеокарт GeForce RTX и применяет передовые алгоритмы искусственного интеллекта по аналогии с технологией DLSS для компьютерных игр. В частности, RTX Video может в реальном времени масштабировать разрешение видео до 4K или даже 8K, что особенно актуально для пользователей сервисов видеостриминга. 

Помимо увеличения разрешения, технология устраняет шумы и артефакты сжатия, повышает резкость и насыщенность цвета, а также поддерживает отображение HDR-видео. Для HDR в Firefox необходимо предварительно включить этот режим в настройках Windows.

Для активации RTX Video в браузере потребуется установить последние GPU драйвера Nvidia, а затем включить опции "Супер разрешение" и "Расширенный динамический диапазон" в настройках Nvidia Control Panel. 

Поддержка технологии в Mozilla Firefox делает RTX Video еще более доступной для пользователей. Учитывая быстрый прогресс в области компьютерного зрения и ИИ, можно ожидать и дальнейшего развития подобных решений от Nvidia.

#firefox #mozilla firefox #nvidia rtx
Источник: videocardz.com
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Mozilla Firefox получила поддержку NVIDIA RTX Video
Видеотехнология NVIDIA RTX «AI Super Resolution» теперь поддерживается в браузере Mozilla Firefox
Поддержка RTX Video Super Resolution и HDR появилась в веб-браузере Firefox
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