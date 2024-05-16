Популярная платформа для корпоративных коммуникаций закрывается, оставив миллионы клиентов в поисках альтернативы.

Источник изображения: Dima Solomin/Unsplash

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Meta* приняла решение о закрытии своего корпоративного мессенджера Workplace, созданного как аналог Slack и Microsoft Teams для внутрикорпоративных коммуникаций. Компания объяснила это тем, что хочет сфокусировать ресурсы на разработке перспективных технологий искусственного интеллекта и метавселенной.

По мнению руководства Meta*, именно эти направления в будущем кардинально изменят подходы к организации работы. В связи с этим поддержка отдельного корпоративного мессенджера больше не является для компании приоритетом, и согласно плану, Workplace продолжит функционировать для текущих клиентов в течение двух лет. За это время пользователям предлагается сделать выбор и, например, перейти на аналогичный сервис Zoom Workvivo. После 2025 года доступ к Workplace будет полностью закрыт.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию в бизнес-сообществе. С одной стороны, ставка Meta* на перспективные технологии вполне оправдана и разработки в области ИИ и VR действительно могут изменить подходы к работе в будущем.

С другой стороны Workplace успел завоевать большую популярность среди крупных компаний. По данным на 2021 год, число платных подписчиков достигало 7 миллионов, среди которых были такие гиганты как Starbucks, Walmart и Spotify. Многие пользователи остались недовольны решением о закрытии.

Переход на альтернативные сервисы потребует дополнительных усилий от ИТ-подразделений компаний. Не факт также, что новые решения смогут в точности заменить функционал Workplace от Meta. В то же время, уход с рынка столь крупного игрока открывает новые возможности для конкурентов, в частности Microsoft и Zoom. Усиливается конкуренция и в сегменте корпоративных коммуникаций.

Что касается самой Meta*, то компания делает ставку на технологии будущего. Пока неясно, оправдает ли себя эта рискованная стратегия. Отказ от успешного на сегодняшний день продукта ради гипотетических разработок в сфере ИИ и VR может, по мнению критиков, оказаться и ошибкой.

* - Запрещена в РФ.