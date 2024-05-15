Google планирует расширить использование технологии Gameface за пределы гейминга. Gameface также будет помогать людям с ограниченными возможностями полноценно пользоваться гаджетами.

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

реклама

На днях инженеры Google предоставили разработчикам доступ к коду своего проекта Gameface, над которым компания работает уже не первый год. Эта технология позволяет управлять интерфейсом компьютера или смартфона при помощи мимики, движений головы и жестов, не прикасаясь к экрану.

Принцип работы Gameface довольно прост. С помощью камеры устройства отслеживаются выражения лица пользователя и положение его головы, эти данные обрабатывает нейросеть, а затем преобразует в команды управления курсором или интерфейсом. Например, широко раскрытые глаза – выделение текста, поднятые брови – прокрутка страницы вверх. При этом возможности функционала настраиваются и расширяются.

По замыслу Google, технологию должны были использовать в первую очередь разработчики компьютерных игр, так как управлять игрой жестами и мимикой, не отвлекаясь на геймпад, значительно легче. Однако потенциал Gameface гораздо шире.

Недавно Google заключила партнерство с индийской некоммерческой организацией Incluzza, которая занимается созданием технологий для людей с ограниченными возможностями. Благодаря Gameface, те кто не может управлять компьютером при помощи рук, смогут делать это мимикой и движениями. Это открывает им доступ к образованию, работе, общению и развлечениям.

Как отмечают в компании, подобное применение технологии компьютерного зрения и нейросетей для расширения возможностей людей является лишь первым шагом. В перспективе же с помощью ИИ планируется создать более доступную и персонализированную среду как для людей с ограниченными возможностями, так и для всех остальных.