Новая функция Google помогает в сложных задачах по математике, но ограничивается только подсказками, чтобы не навредить самостоятельному обучению.

Источник изображения: Google

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Компания Google представила обновление для своей недавно анонсированной функции визуального поиска Circle to Search. Теперь, помимо распознавания объектов на фотографиях и изображениях, появится помощь для школьников и студентов в решении сложных уравнений и задач по математике, физике и другим точным наукам.

По заявлению разработчиков, новая функция не будет решать задачи за пользователя, а лишь давать подсказки, если самостоятельно найти решение не получается. Это сделано для того, чтобы не позволять учащимся полностью полагаться на ИИ при выполнении домашних заданий и тестов.

Как это работает. Нужно обвести интересующий пример или формулу на экране смартфона или планшета, после чего появится всплывающее окно с подсказками по решению задачи. По словам представителей Google, в дальнейшем функция будет улучшена для решения еще более сложных математических уровнений и задач по физике, включающих формулы, графики, диаграммы. Для этого используются возможности одной из самых продвинутых нейронных ИИ-моделей LearnLM.

Выход обновления Circle to Search стал ответом на критику со стороны преподавателей и экспертов в области образования. Они высказывали опасения, что широкая доступность "умных" приложений для решения задач может привести к снижению качества обучения, так как учащиеся разучатся думать логически и искать решения самостоятельно.

Ограничивая функционал только подсказками, Google пытается найти баланс между помощью учащимся в сложных случаях и сохранением для них стимулов к самостоятельному освоению материала.