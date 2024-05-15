Утечки раскрыли подробности о новой Assassin’s Creed. Датамайнеры выложили информацию о сюжете, персонажах, монетизации и дате анонса Shadows.

Источник изображения: Ubisoft

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Новая часть популярной франшизы Assassin’s Creed, получившая название Shadows, обещает перенести игроков в атмосферную Японию периода Сэнгоку. Разработчики из Ubisoft держат интригу, постепенно раскрывая детали сюжета. Однако датамайнерам уже удалось выяснить немало любопытных подробностей.

Недавно в сети появилось изображение двух предполагаемых протагонистов игры - темнокожего самурая и куноити. Судя по всему, изначально они будут противниками, но ради объединения разрозненной Японии им придется заключить союз. Этот сюжетный ход выглядит многообещающе, открывая простор для драматичного повествования на фоне масштабных исторических событий.

Мужского персонажа, вероятно, списали с реальной исторической личности Ясукэ, первого темнокожего самурая на службе у Оды Нобунаги. Что касается девушки, то ее имя - Наоэ Фудзибаяси - также намекает на связь с реальными событиями японской истории периода Сэнгоку.

Помимо главных героев, в сюжете найдется место и для таких выдающихся деятелей той эпохи как Ода Нобунага, Акэти Мицухидэ, Хаттори Хандзо. Их участие сулит множество драматичных поворотов. Не исключено появление загадочных ниндзя и легендарных самураев, а яркие исторические персонажи на фоне живописных пейзажей средневековой Японии, это то, что нужно для захватывающего экшена.

Что касается игрового процесса, можно ожидать привычный для серии свободный режим исследования мира с элементами RPG. Предположительно, разработчики сохранят удачные наработки последних частей, добавив к этому аутентичные для японского сеттинга особенности.

Согласно утечке, Assassin’s Creed Shadows выйдет 15 ноября на ПК и новых консолях. Цена базовой версии составит около $70. Также запланирован солидный набор дополнений в рамках сезонного абонемента.