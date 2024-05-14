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Gorovic
Zotac представила видеокарты серии GeForce RTX 4000 и RTX 4060 Ti в «космическом» дизайне
GeForce RTX 4070 предлагается в компактном корпусе, а RTX 4060 Ti с производительными системами охлаждения.

                                                                   Источник изображений: Zotac

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Компания Zotac, известный производитель комплектующих для ПК, анонсировала новую линейку видеокарт серии GeForce RTX 4000. Модели получили оригинальные названия, вдохновленные космической тематикой - Nebulae, Vespera и Moon. 

Флагманом новой линейки стала модель GeForce RTX 4070 Nebulae. Несмотря на громкое "космическое" название, карта получилась довольно компактной. Ее длина составляет всего 225 мм, а толщина 2,3 слота расширения. При этом RTX 4070 Nebulae оснащена мощным графическим процессором с 5888 ядрами CUDA и 12 Гб видеопамяти GDDR6X на 192-битной шине. Производитель заявляет разгон ГП до 2490 МГц. 

Далее идут модели среднего ценового сегмента - RTX 4060 Ti Nebulae в двух вариантах на 16 и 8 Гб видеопамяти. Обе карты используют одинаковый чип с 4352 ядрами CUDA, 128-битную шину памяти и похожие системы охлаждения. Основное отличие, помимо объема ОЗУ, небольшая разница в энергопотреблении. Для 16 Гб версии заявлен TDP 165 Вт, а для 8 Гб - 160 Вт.  

                                                           Источник изображений: Zotac

Дополняет линейку модель RTX 4060 Ti Vespera, которая по сути является черным цветовым вариантом Nebulae с идентичными характеристиками.

И наконец, для любителей более внушительных систем охлаждения Zotac подготовила RTX 4060 Ti Moon Shadow и Moon White. Эти карты получили по три вентилятора и увеличенные габариты в 2,1 слота расширения и 288 мм в длину. При этом заявленная частота графического процессора даже выше, чем у Nebulae и составляет 2565 МГц. Модели отличаются только цветовой схемой кулеров: серый у Shadow и белый у White.

#geforce #rtx 4000 #zotac #rtx 4060 ti
Источник: videocardz.com
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ZOTAC представила видеокарты GeForce RTX 40 в новых сериях Nebulae, Vespera и Moon
Zotac выпустила "космические" видеокарты RTX 4060 Ti и RTX 4070
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