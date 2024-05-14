Согласно утечке, Dell готовит доступную версию XPS 13 Plus на базе энергоэффективных чипов Snapdragon от Qualcomm вместо Intel.

Компания Dell разрабатывает обновленную версию своего популярного ультрабука XPS 13 на базе новейших ARM-процессоров Qualcomm серии Snapdragon X. Согласно утекшим внутренним документам Dell, новинка получит кодовое обозначение TributoQC и заменит текущую модель TributoRPL с чипами Intel Raptor Lake.

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Ожидается, что новый XPS 13 будет оснащен 10- или 12-ядерными процессорами Snapdragon с TDP 25,5 Вт. Размеры ноутбука сохранятся на уровне предшественника, вес составит 1,21 кг.







Дисплей также претерпит изменения. Новая конфигурация получит OLED-панель диагональю 13,4 дюйма с разрешением до 2,8K вместо 3,5K у текущей модели, что по идее можно расценивать как небольшое ухудшение характеристик.

Объем ОЗУ вырастет до 16 Гб в базовой версии, будут доступны варианты с 32 и 64 Гб. Накопители, по информации источников, останутся без изменений, а вот камера ноутбука обновится до разрешения Full HD.

Ориентировочная цена базовой модели составит $1199, что делает XPS 13 с Snapdragon более доступным, чем MacBook Pro с M1, и сравнимым по стоимости с MacBook Air на M2. Dell планирует начать продажи обновленного XPS 13 в июне 2024 года, при оценке объема производства в первый год в 241 тысяч штук.