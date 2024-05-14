Компания Dell разрабатывает обновленную версию своего популярного ультрабука XPS 13 на базе новейших ARM-процессоров Qualcomm серии Snapdragon X. Согласно утекшим внутренним документам Dell, новинка получит кодовое обозначение TributoQC и заменит текущую модель TributoRPL с чипами Intel Raptor Lake.
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Ожидается, что новый XPS 13 будет оснащен 10- или 12-ядерными процессорами Snapdragon с TDP 25,5 Вт. Размеры ноутбука сохранятся на уровне предшественника, вес составит 1,21 кг.
Дисплей также претерпит изменения. Новая конфигурация получит OLED-панель диагональю 13,4 дюйма с разрешением до 2,8K вместо 3,5K у текущей модели, что по идее можно расценивать как небольшое ухудшение характеристик.
Объем ОЗУ вырастет до 16 Гб в базовой версии, будут доступны варианты с 32 и 64 Гб. Накопители, по информации источников, останутся без изменений, а вот камера ноутбука обновится до разрешения Full HD.
Ориентировочная цена базовой модели составит $1199, что делает XPS 13 с Snapdragon более доступным, чем MacBook Pro с M1, и сравнимым по стоимости с MacBook Air на M2. Dell планирует начать продажи обновленного XPS 13 в июне 2024 года, при оценке объема производства в первый год в 241 тысяч штук.