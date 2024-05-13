Знаменитый инсайдер Джефф Грабб поделился свежими слухами о релизе новой RPG от BioWare - «все очень довольны игрой».

Источник изображения: Steam

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Предстоящая презентация Dragon Age: Dreadwolf обещает стать одним из самых ярких событий в игровой индустрии этого года. По данным инсайдера Джеффа Грабба, мероприятие пройдет уже этим летом, вероятнее всего в рамках Summer Game Fest.

Разработчики из BioWare явно готовы поделиться с геймерами долгожданными подробностями о своем новом проекте. По словам Грабба, в студии очень довольны текущим состоянием игры, так что можно ожидать по-настоящему содержательного анонса. Что касается даты релиза, то предположительно это произойдет до конца 2024 года.

Напомним, действие Dragon Age: Dreadwolf развернется в фэнтезийном мире Тедас, судьба которого висит на волоске. Как и положено в ролевых играх BioWare, на плечи игрока ляжет нелегкая задача по спасению этого мира от надвигающейся катастрофы.

Для этого предстоит собрать неординарную команду спутников, каждый из которых обладает уникальными способностями и характером. Управлять придется не только в бою, но и в диалогах, так как от принятых решений будет зависеть сюжет игры.

Технически Dragon Age: Dreadwolf обещает соответствовать самым высоким стандартам. Игра разрабатывается для ПК и нового поколения консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.