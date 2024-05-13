Летные испытания немецкого демонстратора MIRA I с инновационным ракетным двигателем закончились неудачей уже на взлетной полосе.

Прототип MIRA I (после крушения), Изображение: Polaris Raumflugzeuge

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Разработка клиновоздушных ракетных двигателей (КВРД) ведётся уже более 70 лет, однако до сих пор не удавалось продемонстрировать их работу в реальных условиях полёта. Именно эту задачу поставила перед собой немецкая компания Polaris Raumflugzeuge, создав демонстрационный летательный аппарат MIRA I с одним КВРД. Однако первый полёт закончился катастрофой. Из-за сильного бокового ветра аппарат не смог набрать скорость на взлётной полосе, перевернулся и сгорел.

Тем не менее, Polaris Raumflugzeuge не оставляет попыток испытать КВРД в воздухе. Уже началась разработка двух новых демонстраторов MIRA II и MIRA III, которые будут оснащены той же силовой установкой - 4 турбореактивными и 1 КВРД двигателями. При этом размер аппаратов вырастет до 5 метров.

Прототип MIRA I. Изображение: Polaris Raumflugzeuge

Финансирование проекта осуществляется германским Федеральным ведомством по оборудованию и технической поддержке бундесвера. Перспективность КВРД обуславливается возможностью их использования на многоразовых космических аппаратах. В отличие от традиционных ракетных двигателей, у КВРД геометрия сопла автоматически изменяется в полёте за счёт взаимодействия со встречным воздушным потоком, именно это позволяет добиться высокой эффективности работы на всех высотах - от уровня моря до космоса.

Прототип MIRA I. Изображение: Polaris Raumflugzeuge

Первые эксперименты с КВРД начались ещё в 1950-х годах, а в 1970-х планировалось использовать такие двигатели на многоразовых транспортных космических кораблях. Однако ни один из этих проектов так и не вышел за пределы лабораторий.

Как пишет сайт Newatlas, успешные лётные испытания КВРД могли бы стать прорывом для всей авиакосмической отрасли. К сожалению, в случае с MIRA I этого добиться не удалось. Однако инженеры Polaris Raumflugzeuge не сдаются и продолжают работу над новыми демонстраторами.