Синтезировано уникальное пористое вещество, эффективно поглощающее CO2, SF6 и другие опасные парниковые газы.

Группа ученых из Великобритании и Китая совершила прорыв в области молекулярной химии, создав уникальную молекулу для эффективного поглощения парниковых газов. Их "клетка в клетке", как они ее назвали, представляет собой сложную трехмерную структуру, состоящую из молекулярных "кирпичиков".

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Синтез этого соединения основан на самосборке, то есть серии последовательных химических реакций, в результате которых сначала образуются отдельные "призмы", а затем они самопроизвольно соединяются в тетраэдрические структуры. Получаемый материал обладает высокоразвитой пористостью и способен образовывать стабильные связи с молекулами углекислого газа и другими летучими органическими соединениями.

Кроме связывания СО2, новое вещество продемонстрировало удивительную способность поглощать гексафторид серы - один из наиболее опасных парниковых газов. Несмотря на небольшое содержание в атмосфере, он обладает исключительно высоким парниковым потенциалом, в 23500 раз превосходящим СО2. Более того, гексафторид серы может сохраняться в атмосфере на протяжении более 3000 лет.

Как отмечают авторы работы, опубликованной в журнале Nature Synthesis, их открытие имеет колоссальное значение для решения одной из важнейших проблем человечества, а именно борьбы с парниковым эффектом путем улавливания и хранения парниковых газов. Уникальная структура и свойства синтезированного ими соединения позволяют эффективно извлекать эти газы непосредственно из промышленных выбросов, часто представляющих собой водяной пар или стоки.

Таким образом, благодаря прорыву британских и китайских ученых появилась реальная возможность существенно снизить уровень наиболее опасных парниковых газов в атмосфере.