Японский технологический гигант в очередной раз меняет свой бизнес, на этот раз делая многомиллиардную ставку на технологии искусственного интеллекта.

Компания SoftBank Group, один из крупнейших технологических конгломератов в мире, объявила о масштабных планах по разработке и производству искусственного интеллекта (ИИ). Генеральный директор SoftBank Масаёси Сон заявил, что компания инвестирует как минимум 10 триллионов иен (около $64 миллиардов) в создание полноценной ИИ-индустрии.

реклама

Первым шагом, он сказал, станет разработка специализированных ИИ-ускорителей, оптимизированных для выполнения задач машинного обучения и анализа больших данных. Этим займётся дочерняя компания SoftBank Arm Holdings. По плану, первый прототип ИИ-чипа должен быть готов к весне 2025 года, а уже осенью начнётся его массовое производство на мощностях контрактных чипмейкеров, в частности TSMC.

Параллельно SoftBank ведёт переговоры с другими технологическими компаниями о сотрудничестве и инвестициях в этот проект, целью которого является создание полноценной экосистемы на базе разработок Arm в области ИИ-аппаратного обеспечения и программной инфраструктуры. Уже к 2026 году планируется запустить масштабную сеть центров обработки данных, оснащённых новыми ИИ-чипами Arm, по всему миру - в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Для энергообеспечения этих вычислительных мощностей SoftBank также намерен развернуть собственное производство электроэнергии на базе возобновляемых источников - ветряных, солнечных и даже экспериментальных термоядерных установок. По замыслу руководства, новый ИИ-бизнес SoftBank должен стать "по-настоящему вертикально интегрированным".

Масаёси Сон не скрывает, что верит в наступление эры ИИ, которая коренным образом изменит многие отрасли. И SoftBank намерена активно участвовать в этой трансформации, предоставляя как аппаратные, так и программные решения для компаний, внедряющих технологии искусственного интеллекта. Как отмечает NikkeiAsia, Это очередная смена курса для конгломерата, который в разные годы делал ставку на интернет, телекоммуникации и другие направления.

По оценкам аналитиков, мировой рынок ИИ в ближайшие годы будет расти огромными темпами, то есть с $30 млрд в настоящее время до $100 млрд к 2029 году и $200 млрд к 2032 году. При том, что лидер отрасли Nvidia уже испытывает дефицит мощностей, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому эту нишу и намерен занять SoftBank со своими разработками в области супер-производительных ИИ-чипов.