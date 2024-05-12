Из-за конфликта с американской компанией InterDigital немецкий суд наложил запрет на продажу смартфонов и ноутбуков Lenovo с поддержкой WWAN.

Источник изображения: motorola.com

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Решение немецкого суда о запрете продаж Lenovo и принадлежащей ей Motorola Mobility, стало очередным этапом в затянувшемся патентном конфликте между китайским IT-гигантом и американской компанией InterDigital. Предметом спора стала технология WWAN, используемая в смартфонах, планшетах и ноутбуках для подключения к мобильному интернету.

InterDigital обладает ключевыми патентами на эту технологию и требует от Lenovo выплаты лицензионных отчислений. Однако стороны не пришли к согласию относительно размера платежей. По словам InterDigital, условия Lenovo не являются "справедливыми и разумными", как того требует законодательство. В свою очередь, Lenovo считает требования InterDigital чрезмерными.

Теперь решение суда запрещает Lenovo продавать в Германии любые устройства с поддержкой WWAN, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки. Это касается всех поколений мобильной связи - от 2G до 5G. Компании уже прекратили онлайн продажи в Германии и постепенно изымают товары из розничной торговли.

Данный конфликт отражает растущую напряженность на технологическом рынке в вопросах патентного лицензирования. Речь идет о базовых технологиях, без которых невозможно представить современные гаджеты и сети связи. Компании, обладающие ключевыми патентами, требуют выплат, которые другие игроки считают необоснованными.

Особенно остро этот вопрос стоит в Европе, где до сих пор не выработано четкого определения "справедливых и разумных" лицензионных платежей. Германия же славится благоприятным для истцов законодательством в сфере защиты интеллектуальной собственности, что и привлекает патентообладателей со всего мира, надеющихся получить выгодные решения для себя.

В итоге Германия оказалась в эпицентре борьбы за патентные отчисления на фоне отсутствия четких "правил игры". А технологические компании вынуждены лавировать между конфликтующими сторонами, опасаясь запретов на ключевых рынках. Пока Lenovo и InterDigital не придут к компромиссу, потребители в Германии столкнутся с дефицитом смартфонов и других гаджетов.