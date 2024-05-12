Энтузиасты из ЮАР потратили месяцы на создание дрона, который разогнался до 480 км/ч!

Изображение: Mike and Luke Bell

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Отец и сын Люк и Майк Беллы из Южной Африки установили новый мировой рекорд скорости для FPV-дронов. Аппарат Peregrine 2, который они создали, разогнался до невероятных 480 км/ч и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый в мире дрон такого типа.

Это достижение стало результатом многомесячной кропотливой работы и многочисленных испытаний. Беллы спроектировали и построили дрон с нуля, столкнувшись на своем пути со множеством технических трудностей. Одной из ключевых проблем был сильный перегрев электропроводки и других элементов, отвечающих за энергоснабжение мощных электродвигателей. Потребовалось немало времени, чтобы подобрать оптимальную конфигурацию и материалы, способные выдержать огромные токи без возгорания.

Когда же проблема с перегревом была наконец решена, Peregrine 2 продемонстрировал поистине феноменальные летные характеристики. Согласно правилам Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать достижение, дрон должен был дважды пролететь 100-метровый отрезок в прямом и обратном направлениях. Средняя скорость за оба заезда составила 298 миль в час или 480 км/ч.

Этот результат почти на 120 км/ч превзошел предыдущее достижение, установленное американцем Райаном Ладеманном. Его самодельный FPV-дрон мог разгоняться максимум до 414 км/ч, а средняя скорость на испытательном отрезке составила 360 км/ч.





Для сравнения, специально разработанный командой Red Bull дрон для съемок гонок Формулы 1 способен развивать скорость до 350 км/ч. У него есть преимущество в виде более тяжелого и мощного оборудования для видеосъемки. Однако в плане чистой скорости Peregrine 2 оставил его далеко позади.

Эксперты полагают, что 480 км/ч вряд ли останутся недосягаемым рубежом надолго. Однако дальнейшее увеличение скорости будет сопряжено с решением всё более сложных технических задач. Беллы уже сейчас столкнулись с пределом возможностей традиционных материалов и компонентов.