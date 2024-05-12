Компания ValveTech заявила, что на корабле Boeing Starliner установлены фальшивые клапаны, изготовленные по украденным чертежам.

Изображение: ULA

реклама

Ситуация с запуском нового пилотируемого космического корабля Boeing Starliner продолжает усложняться. После неоднократных отсрочек старта из-за технических неполадок теперь появились опасения относительно безопасности самой конструкции корабля.

Компания-разработчик клапанов ValveTech, которая ранее поставляла критически важные детали для двигательной установки Starliner, заявила, что в корабле установлены фальшивые клапаны, изготовленные по украденным чертежам, что соответственно не может не создавать высокий риск аварии как при запуске, так и при полете.

История конфликта уходит корнями в 2017 год, когда поставщик двигателей для Starliner компания Aerojet Rocketdyne внезапно разорвала многолетние партнерские отношения с ValveTech и начала производить необходимые детали самостоятельно или закупать их у альтернативных производителей. При этом ранее ValveTech была нанята именно для разработки специализированных кислородных клапанов для Starliner.

Как утверждает ValveTech, Aerojet Rocketdyne фактически украла их технологии и интеллектуальную собственность, что подтверждается и частичным отказом двигательной системы Starliner во время последнего испытательного полета. Попытка ValveTech восстановить справедливость через судебное разбирательство пока не увенчалась успехом.

Однако теперь компания решила пойти дальше и официально предупредила NASA о возможной катастрофе, связанной с использованием на Starliner фальшивых деталей от ненадежного производителя. Это прямо противоречит внутренним правилам NASA, требующим обязательной сертификации всех критически важных компонентов космических аппаратов.

Boeing и компания United Launch Alliance, отвечающая за запуск Starliner, пока игнорируют эти предупреждения и настаивают на скорейшем проведении первого пилотируемого запуска. Однако после череды провалов доверие к программе Starliner серьезно подорвано, и новый скандал с фальшивыми деталями может стать последней каплей для руководства NASA. Агентство вполне может заморозить полеты до выяснения всех обстоятельств и замены потенциально опасных компонентов, что отбросит программу на годы назад.

Перспективы использования Boeing Starliner как полноценного корабля для доставки астронавтов на МКС в очередной раз оказались под вопросом. Пока конкурирующие корабли Crew Dragon от SpaceX успешно выполняют свои задачи, Boeing продолжает буксовать из-за серьезных конструктивных и организационных проблем.