Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
Компания ValveTech заявила, что на корабле Boeing Starliner установлены фальшивые клапаны, изготовленные по украденным чертежам.

                                                                         Изображение: ULA

реклама

Ситуация с запуском нового пилотируемого космического корабля Boeing Starliner продолжает усложняться. После неоднократных отсрочек старта из-за технических неполадок теперь появились опасения относительно безопасности самой конструкции корабля. 

Компания-разработчик клапанов ValveTech, которая ранее поставляла критически важные детали для двигательной установки Starliner, заявила, что в корабле установлены фальшивые клапаны, изготовленные по украденным чертежам, что соответственно не может не создавать высокий риск аварии как при запуске, так и при полете.

История конфликта уходит корнями в 2017 год, когда поставщик двигателей для Starliner компания Aerojet Rocketdyne внезапно разорвала многолетние партнерские отношения с ValveTech и начала производить необходимые детали самостоятельно или закупать их у альтернативных производителей. При этом ранее ValveTech была нанята именно для разработки специализированных кислородных клапанов для Starliner.   

Как утверждает ValveTech, Aerojet Rocketdyne фактически украла их технологии и интеллектуальную собственность, что подтверждается и частичным отказом двигательной системы Starliner во время последнего испытательного полета. Попытка ValveTech восстановить справедливость через судебное разбирательство пока не увенчалась успехом.   

Однако теперь компания решила пойти дальше и официально предупредила NASA о возможной катастрофе, связанной с использованием на Starliner фальшивых деталей от ненадежного производителя. Это прямо противоречит внутренним правилам NASA, требующим обязательной сертификации всех критически важных компонентов космических аппаратов.

Boeing и компания United Launch Alliance, отвечающая за запуск Starliner, пока игнорируют эти предупреждения и настаивают на скорейшем проведении первого пилотируемого запуска. Однако после череды провалов доверие к программе Starliner серьезно подорвано, и новый скандал с фальшивыми деталями может стать последней каплей для руководства NASA. Агентство вполне может заморозить полеты до выяснения всех обстоятельств и замены потенциально опасных компонентов, что отбросит программу на годы назад.

Перспективы использования Boeing Starliner как полноценного корабля для доставки астронавтов на МКС в очередной раз оказались под вопросом. Пока конкурирующие корабли Crew Dragon от SpaceX успешно выполняют свои задачи, Boeing продолжает буксовать из-за серьезных конструктивных и организационных проблем.

#starliner #boeing starliner #valvetech
Источник: gizmodo.com
1
Показать комментарии (1)
НАСА отложило запуск Starliner к МКС до середины мая
Первый запуск пилотируемого космического корабля Boeing Starliner в очередной раз перенесли
Компания Боинг опять отменила запуск Starliner из-за «жужжания» в двигателе ракеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
7
Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
2
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
16
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
3
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
4
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
30
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
55
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
8
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
38
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
66
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
23
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
8
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
20

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
19:20
Они могут делать всё, что хотят, а мы должны ждать пока нас прихлопнут? Не пойму, специально напрашиваются? Хотя, нет, понимаю. Кукловоды построили себе подземные города, причем далеко от мест поражен...
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
dagnoparte
19:15
Да это мы и так знаем что вы все там хотите, ещё с двух чеченских воин. Просто у диктатора зеленского закланчиваются уже л.., будет ли финский президент поставлять вместо утраченых своих л... финских?
Bloomberg: Олигархи возвращают капиталы в Россию
Александр Пурвин
19:14
Главное чтобы не было как с мудрыми, боком раком и крошились.
В Японии разрабатывают препарат, стимулирующий рост зубов
Добрый день
19:14
Я так думаю, что, учитывая очередной застой технологий и стремительное падение экономик во всём мире, можно оставаться на своих системах ещё так лет 5 без особого напряга, ведь ничего действительно но...
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Станислав Кузнецов
19:12
А мне вот интересно, если не использовать проц для ресурсоемких задач типа конвертации видео, а только в игори играть, чем заняты 80% людей, то зачем вообще нужно все, что серьезнее 12400? Чтобы что? ...
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
REY_B_
19:08
Жильё, это продукт технологий. Если промышленность деградирует, то и жильё дорожает. Если промышленность развивается, то все её продукты становятся доступней, в том числе и жильё. Так что Европе ещё е...
Острая нехватка доступного жилья в Европе грозит социальными проблемами от Британии до Прибалтики
Orakul
19:07
Главные мировые поставщики оружия обвиняют кого-то в поставках оружия...
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
REY_B_
19:06
Ну так "Длинные экономические циклы Кондратьева". Теория, которая отлично всё объясняет. Но которая крайне неудобна тем, кто зарабатывает в период деградации и застоя. Ибо переход к росту лишает их за...
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Добрый день
19:05
А шина Infinity Fabric у АМД разве не кольцевая?
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
REY_B_
19:01
Всем известно, что и Земля круглая. А это не так. - Она с полюсов приплюснутая. У АМД обмен данными между ядер идёт через кэш, у Интел через кольцевую шину. Кольцевая шина быстрее, так что не в КП де...
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем