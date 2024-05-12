Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Стандарту PCIe 6.0 придется пожертвовать скоростью ради снижения температуры компонентов
В драйвере PCIe от Intel появился контроллер bwctrl, который будет снижать скорость шины или отключать линии при перегреве.

                                                    Изображение: Krzysztof Pietras/pixabay.com

реклама

Перегрев компонентов ПК является распространенной проблемой, которая со временем может затронуть не только процессоры, но и другие важные комплектующие. Согласно новой информации, в скором времени ограничения производительности при высоких температурах затронут видеокарты, SSD и даже шину PCI Express. 

Как отмечает ресурс Phoronix, в последней версии драйвера PCIe от Intel появился специальный контроллер пропускной способности (bandwidth controller, bwctrl). Его задача - следить за температурой и в случае перегрева снижать скорость шины PCIe или даже отключать отдельные линии связи. То есть, даже мощное внешнее охлаждение видеокарт и SSD не спасает от падения производительности. Ведь проблема будет возникать непосредственно в самом интерфейсе PCI Express, соединяющем компоненты с системой.

Например, видеокарта, работающая по 16 линиям PCIe (x16), при перегреве может сначала снизить скорость передачи данных по этим линиям. А затем, контроллер bwctrl начнёт отключать линии по одной, уменьшая пропускную способность интерфейса до x8, x4 и даже ниже.

По словам инженера Intel Ильпо Ярвинена, такая возможность регулирования появится только с внедрением PCI Express 6.0. Для более ранних версий спецификация не предусматривает отключение линий связи. Однако снижение скорости передачи данных по шине уже может быть реализовано в текущих системах. Так что владельцам мощных игровых ПК, возможно, стоит больше внимания уделять охлаждению.

Стандарт PCIe 6.0 пока не внедрён в реальные продукты, но его анонс состоялся ранее в 2022 году, а выпуск совместимых компонентов планировался в марте текущего года. Учитывая, что даже для PCIe 5.0 выпускаются SSD с собственными радиаторами и кулерами, можно предположить, что новое поколение интерфейса потребует ещё более серьёзного охлаждения. И если его не обеспечить, снижение скорости и количества линий PCIe станет неприятной реальностью для владельцев мощных систем. При этом пострадает общая производительность ПК.

#pcie 6.0 #bwctrl
Источник: pcworld.com
+
Написать комментарий (0)
Анонсирован чип AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм процесс TSMC, поддержка PCIe 6.0, 12-канальная DDR5
Стандарт PCIe 6.0 приближается к выходу на рынок в 2024 году
PCI-SIG объявила характеристики кабеля CopprLink с интерфейсом PCIe 5.0 и PCIe 6.0
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
1
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
1
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
1
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
+
В Амурской области идет подготовка к строительству одного из крупнейших ГОКов Дальнего Востока
+
Литовские пограничники перехватили два Tesla Cybertruck на пункте пропуска с белорусской границей
+
Galaxy S25 Ultra будет иметь больший объем оперативной памяти
+
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
+
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Очередная GeForce RTX 4090 сгорела во время игры, Manli отказалась принимать видеокарту по гарантии
10
Партнёр NVIDIA отказал пользователю в ремонте карты RTX 4090 со сгоревшим коннектором 12VHPWR
6
LG переходит на OLED и прекращает производство ЖК-дисплеев
2
В сети появились подробности о месте действия Resident Evil 9, главном герое и дате выхода игры
+
Все три смартфона Vivo серии X100s получат флагманские процессоры
+
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Машиностроительный холдинг «Амкодор» продемонстрировал свой новый модельный ряд
+
Производство гибридной Toyota Camry 2025 стартовало
+

Популярные статьи

Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
254
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
20
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
87
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
40
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
46
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Star Wars Jedi: Survivor на PS5 (PushSquare)
4
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
6
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
13

Сейчас обсуждают

Nacvark
00:49
Ты думаю мог заметить, что тут не только про IT тематику пишут.
В Арктике продают за €300 млн. участок земли
Alex TOPMAN
00:23
Ещё б мы в вышеназванном бенче сначала увидели эту "большую" производительность. )))
Появились результаты тестов 144-ядерного процессора Intel Sierra Forest «Xeon 6E»
Тарас Заболотский
00:15
О, нанонити в один атом даа.. это нужно атом водорода максимум, чтобы всё резал, но всёравно воздействия других нейтронов да электронов уничтожили бы такую нить ещё при изготовлении. Читал одну фантас...
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
Mallory
00:12
Никак. Цитирую Арчвики "AMD has no plans to support pre-GCN GPUs". Если завтра Nvidia выпустит nouveau-suivant в виде части ядра, но поддерживать будет только видеокарты начиная с линейки RTX 4000, от...
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
Eppius
00:08
Выбрали придурка себе на голову. Видать сами такие же.
Президент Финляндии заявил, что единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя
Тарас Заболотский
00:04
Только в реальной жизни и 12Т за глаза. Разницы в использовании между ним и 13Тпро и 14 в принципе не заметно. Кроме большей автономности 12Того
Xiaomi 15 выйдет на рынок в середине октября с процессором Snapdragon 8 Gen 4
Mallory
23:58
Очень толсто, еще и повторяетесь. Я вот не видел какого-то массового использования windows в сфере машинного обучения, все инстансы на линуксе. Это тоже файлопомойка?
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
Вячеслав Мамедов
23:46
Это не лохотрон, а ЛОХОТРОНИЩЕ !!
Железная дорога на Луне: НАСА создает автономную систему транспортировки для будущих лунных баз
Evgeny Chezarin
23:35
Интелы на говноядрах знатно обосрались.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Tarment
23:25
Сообщество тупых баранов вроде тебя, которым прокомпостировали мозг проплаченные блогеры. 3050 лишь чуть слабее 6600, что доказывает моё видео. 6600 это вылетающее, фризящее, глючное говно, ни на что ...
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем