В драйвере PCIe от Intel появился контроллер bwctrl, который будет снижать скорость шины или отключать линии при перегреве.

Изображение: Krzysztof Pietras/pixabay.com

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Перегрев компонентов ПК является распространенной проблемой, которая со временем может затронуть не только процессоры, но и другие важные комплектующие. Согласно новой информации, в скором времени ограничения производительности при высоких температурах затронут видеокарты, SSD и даже шину PCI Express.

Как отмечает ресурс Phoronix, в последней версии драйвера PCIe от Intel появился специальный контроллер пропускной способности (bandwidth controller, bwctrl). Его задача - следить за температурой и в случае перегрева снижать скорость шины PCIe или даже отключать отдельные линии связи. То есть, даже мощное внешнее охлаждение видеокарт и SSD не спасает от падения производительности. Ведь проблема будет возникать непосредственно в самом интерфейсе PCI Express, соединяющем компоненты с системой.

Например, видеокарта, работающая по 16 линиям PCIe (x16), при перегреве может сначала снизить скорость передачи данных по этим линиям. А затем, контроллер bwctrl начнёт отключать линии по одной, уменьшая пропускную способность интерфейса до x8, x4 и даже ниже.

По словам инженера Intel Ильпо Ярвинена, такая возможность регулирования появится только с внедрением PCI Express 6.0. Для более ранних версий спецификация не предусматривает отключение линий связи. Однако снижение скорости передачи данных по шине уже может быть реализовано в текущих системах. Так что владельцам мощных игровых ПК, возможно, стоит больше внимания уделять охлаждению.

Стандарт PCIe 6.0 пока не внедрён в реальные продукты, но его анонс состоялся ранее в 2022 году, а выпуск совместимых компонентов планировался в марте текущего года. Учитывая, что даже для PCIe 5.0 выпускаются SSD с собственными радиаторами и кулерами, можно предположить, что новое поколение интерфейса потребует ещё более серьёзного охлаждения. И если его не обеспечить, снижение скорости и количества линий PCIe станет неприятной реальностью для владельцев мощных систем. При этом пострадает общая производительность ПК.