Вышедший в апреле патч "нового поколения" для Fallout 4 принёс столько багов, что игроки просят вернуть старую версию.

Изображение: Bethesda Softworks

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Вышедшее в конце апреля обновление "следующего поколения" для культовой ролевой игры Fallout 4 вызвало разочарование у фанатов и множество технических проблем. Компания Bethesda пообещала исправить ситуацию новым патчем, однако доверие игроков серьезно подорвано.

Долгожданное обновление должно было улучшить графику и поднять производительность Fallout 4 на новый уровень, сделав игру полностью совместимой с новейшими консолями и ПК Steam Deck. Однако на деле на ПК не было заметно практически никаких улучшений, зато обновление сломало множество популярных модов и испортило отображение на ультрашироких мониторах.

Вопреки обещаниям, производительность на Steam Deck не увеличилась, а наоборот, упала, стали чаще происходить вылеты игры, а графические настройки вообще перестали быть доступны. На Xbox Series X/S долгожданный режим повышенного качества графики отказывался запускаться в принципе, что вызвало шквал возмущения.

После такого провала, Bethesda поспешила объявить о скором выходе еще одного патча, который должен будет исправить ситуацию. Однако информации о том, что именно будет исправлено и улучшено, компания пока не предоставила. В сообщении лишь указано, что будут добавлены новые графические опции, улучшена производительность и исправлены ошибки.

Между тем, игроки уже потеряли доверие к разработчикам. Самыми популярными модами для Fallout 4 после провального обновления стали те, которые позволяют откатить игру к предыдущей версии. Игроки предпочитают старую, стабильную версию, чем новая и полная багов.

Провал обновления особенно досаден на фоне недавнего успеха сериала по мотивам Fallout на Amazon Prime. Многие новые фанаты франшизы решили опробовать легендарную Fallout 4, но столкнулись с кучей технических проблем из-за неудачного обновления.