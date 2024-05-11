Правительства Японии, Южной Кореи и Австралии намерены ограничить доминирование крупнейших технологических компаний на своих рынках, по аналогии действий властей ЕС и США в отношении Apple и Google.

Источник изображения: Laurenz Heymann/unsplash.com

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В Японии премьер-министр Фумио Кисида уже одобрил законопроект, цель которого - не допустить злоупотреблений со стороны крупнейших игроков на рынке мобильных операционных систем и приложений. Речь идет прежде всего о компаниях Apple и Google, контролирующих рынок через iOS и Android. Новый закон обяжет их предоставить пользователям возможность легко менять ОС на смартфонах и скачивать приложения из разных источников.

Власти Южной Кореи разрабатывают собственный аналог европейского Закона о цифровых рынках (DMA). Он затронет все крупные технологические компании, начиная от интернет-магазинов и стриминговых сервисов, и заканчивая социальными сетями. Австралия же сосредоточится на регулировании сферы цифровых платежей, расширив для этого полномочия регуляторов.

Представители отрасли предупреждают, что новые правила создадут серьезные сложности для техногигантов на крупнейших азиатских рынках. Уже сейчас из-за европейского регулирования Apple пришлось внести глубокие изменения в работу iOS. К тому же компанию также обвиняют в монополизации рынка и ограничении конкуренции в США.

Хотя в японском законопроекте конкретные фирмы не называются, скорее всего, речь идет об Apple и Google. Закон может вступить в силу уже в конце этого года. Он позволит властям накладывать на нарушителей штрафы до 20-30% их годовой выручки в стране, что для того же Apple выльется в сумму $24 млрд.

В Южной Корее пока безуспешно пытаются заставить Google и Apple соблюдать закон 2021 года, лишивший их контроля над платежами в приложениях. Компании отказываются снижать комиссии и предоставлять альтернативные способы оплаты, несмотря на угрозы штрафов. Теперь страна разрабатывает более широкий "антицифровой" закон по образцу европейского.

Австралия также ужесточает регулирование технологического сектора. В частности, требует от компаний платить налоги и финансировать местные СМИ. Кроме того, власти считают несправедливым то, что деятельность Apple и Google в сфере цифровых платежей никак не регулируется, в отличие от традиционных банков.

Несмотря на лоббистские усилия техногигантов, многие эксперты скептически оценивают вероятность реального применения к ним штрафных санкций в азиатских странах, так как ранее компаниям не раз удавалось договориться с местными регуляторами напрямую. Однако на фоне ужесточения позиции ЕС и США ситуация может измениться.