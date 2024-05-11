Из-за ограничений и санкций интерес россиян к TikTok стремительно падает. Россияне предпочитают ВКонтакте, Telegram и другие отечественные сервисы.



По данным Mediascope, видеосервис TikTok, ранее занимавший 10 место в рейтинге популярности интернет-ресурсов в России, теперь выбыл из первой десятки. Его место занял российский маркетплейс Wildberries.

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Это свидетельствует о резком падении интереса россиян к китайскому сервису. Еще в прошлом году TikTok уверенно входил в топ-10 самых популярных онлайн-платформ. Однако политические разногласия между Россией и Западом, в том числе ограничения доступа к TikTok на территории РФ, подорвали его позиции.

Лидерами же остаются российские ИТ-гиганты. Первую строчку по-прежнему уверенно удерживает Яндекс со своими сервисами. Далее идут продукты Google, YouTube, WhatsApp и ВКонтакте. За год Telegram поднялся в рейтинге с 8 на 6 место.

Таким образом, несмотря на все еще высокую популярность глобальных зарубежных сервисов типа YouTube и WhatsApp, российский сегмент интернета демонстрирует тенденцию к локализации. Пользователи всё больше обращаются к отечественным решениям, таким как ВКонтакте и Telegram. А иностранные компании, поддержавшие санкции против России, теряют свои позиции и, соответственно прибыли.

При этом пока рано списывать TikTok со счетов. Несмотря на приостановку работы в России, сервис периодически возобновляет свою деятельность. Так, в начале марта он снова стал доступен для российских пользователей на несколько дней. Это было связано с тестированием реакции аудитории и поиском вариантов полноценного возвращения.

Однако юридические риски остаются высокими. TikTok неоднократно привлекался к ответственности в РФ, а Роскомнадзор требовал блокировки сервиса. Чтобы вернуться, платформе придется полностью подчиниться российским законам, включая хранение данных на территории страны. Пока TikTok этого не сделал.