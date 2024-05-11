Криптобиржа ранее прекратила работу в Канаде, но регулятор все равно оштрафовал ее за прошлые нарушения.

Изображение: Kanchanara/unsplash.com

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Канадский регулятор финансового рынка наложил внушительный штраф на одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance. Сумма штрафа составила 6 млн канадских долларов (около 4,4 млн долларов США). Причиной стало несоблюдение биржей законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Случай демонстрирует растущее внимание регуляторов к сфере криптоиндустрии, так как правительства многих стран обеспокоены использованием криптовалют в преступных целях и стремятся ужесточить контроль. В частности, Binance инкриминируют отсутствие регистрации в Канаде в качестве поставщика финансовых услуг, несмотря на неоднократные предупреждения. Кроме того, биржа не сообщила о получении криптовалюты на сумму более 10 тыс. долларов в 5902 случаях с июня 2021 по июль 2022 года.

Хотя Binance прекратила операции в Канаде в 2022 году, регулятор все же принял решение о штрафе. Это свидетельствует о том, что даже после ухода с рынка компания может нести ответственность за прошлые нарушения.

Напомним, недавно стало известно, что помимо Канады, Binance столкнулась с правовыми проблемами и в США. Ее основатель Чанпэн Чжао был приговорен американским судом к 4 месяцам тюрьмы за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Таким образом, штраф для Binance в Канаде является серьезным сигналом для всего крипторынка. Крупнейшие игроки не могут игнорировать требования регуляторов. Поэтому, скорее всего, в ближайшие годы контроль и надзор в этой сфере будут только усиливаться. Компаниям криптоиндустрии придется либо подстраиваться под новые правила, либо уходить с рынков.