Надёжные инсайдеры сообщают, что God of War Ragnarok будет анонсирован на ПК до конца мая. Это уже третий эксклюзив Sony для ПК после Days Gone и Horizon.

Изображение: Sony Interactive Entertainment

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Приключения Кратоса в скандинавских мирах вскоре могут начаться и на ПК. Как стало известно от надежного инсайдера billbil-kun, Sony планирует анонсировать ПК-версию хита 2022 года God of War Ragnarok. Этот шаг выглядит вполне логичным, учитывая недавние PC-порты других эксклюзивов PlayStation Studios.

God of War Ragnarok продолжает историю сурового спартанца Кратоса и его сына Атрея по мотивам скандинавских мифов и легенд. Игрокам предстоит исследовать все Девять миров, встретиться с различными богами и героями, а также попытаться предотвратить грядущий Рагнарёк - гибель богов и конец света.

Вышедшая эксклюзивно на PlayStation 4 и PlayStation 5 в ноябре прошлого года, God of War Ragnarok моментально приковала к себе внимание критиков и игроков. Захватывающий сюжет, масштабные локации, атмосферное повествование, динамичный боевой геймплей - всё это позволило сиквелу завоевать самые высокие оценки среди экшенов (94 из 100 на Metacritic). А аудитория в 15 миллионов проданных копий за первый месяц говорит сама за себя.

Успех на консолях подтолкнул Sony выпустить Ragnarok на ПК, чтобы охватить еще больше игроков по всему миру. Стоит отметить, что ранее компания уже портировала на ПК такие хиты PlayStation, как Horizon Zero Dawn, Days Gone и Marvel's Spider-Man.

По данным инсайдера billbil-kun с сайта Dealabs, официальный анонс God of War Ragnarok для компютеров должен состояться до конца мая. Конкретные сроки релиза пока неизвестны и зависят от темпов разработки порта в студии Jetpack Interactive.

Также нельзя исключать, что новость об анонсе появится на предстоящем мероприятии PlayStation Showcase, которое, по слухам, Sony планирует провести этой весной. Однако инсайдер сомневается в том, что компания будет ждать такого глобального события ради простого анонса ПК-версии.



