Эксперимент показал, что 40-летний компьютер Commodore 64 в состоянии обрабатывать современные алгоритмы ИИ, пусть и не без ограничений.

Изображение: github.com/nickbild

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Энтузиаст решил проверить, сможет ли легендарный Commodore 64 запустить простую нейронную сеть. Оказалось - сможет, хоть и медленно.

Культовый домашний компьютер Commodore 64, выпущенный в августе 1982 года, по праву считается одной из самых успешных моделей в истории персональных компьютеров. За долгие годы было продано около 17 миллионов экземпляров этой революционной для своего времени машины.

Может ли техника тех лет, с ограниченными по современным меркам вычислительными мощностями, справиться с обработкой данных при помощи нейросетей и алгоритмов искусственного интеллекта? Этот вопрос разобрал энтузиаст Ник Бильд, решив провести любопытный эксперимент.

Он разработал генеративную нейросетевую модель, которая умеет создавать простые изображения размером 8х8 пикселей, которые затем масштабируются до 64х64 точек и могут служить источником вдохновения для разработки концепций видеоигр.

Оказалось, что даже на 40-летнем процессоре с тактовой частотой 1 МГц, Commodore 64 вполне может запускать подобные нейросети, пусть и с существенными ограничениями в скорости работы. На генерацию одного 64х64 пиксельного изображения ушло около 20 минут, за это время выполнилось 94 итерации алгоритма.





Конечно, в плане вычислительной мощности Commodore 64 не идет ни в какое сравнение даже с самыми простыми современными компьютерами и смартфонами. Но тот факт, что даже на такой старой технике можно запустить работающую нейросетевую модель показывает универсальность этих алгоритмов.

Правда стоит отметить, что сама модель изначально обучалась на современном компьютере, а затем ее параметры просто перенесли на Commodore 64.