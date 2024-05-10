Steam Deck стала ещё мощнее и функциональнее с обновлением 3.6.0.

Компания Valve выпустила превью-версию крупного обновления операционной системы Steam OS 3.6.0 для игровой портативной консоли Steam Deck. Это обновление доступно как для моделей Deck с жидкокристаллическими дисплеями, так и для новых версий с OLED-экранами.

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Основные нововведения обновления затрагивают различные аспекты, начиная от настроек BIOS и интерфейса, и заканчивая совместимости с периферией. Рассмотрим подробнее ключевые улучшения.

Во-первых, в BIOS моделей Steam Deck с LCD-дисплеями появилась возможность разгона аппаратной части консоли, что позволит повысить производительность за счет увеличения тактовой частоты процессора и видеочипа. Кроме того, разработчики добавили дополнительные настройки в BIOS, включая выбор карты памяти microSD в качестве загрузочного устройства для операционной системы.

Далее, в обновлении заявлено улучшение совместимости Deck с различными Bluetooth-гарнитурами и наушниками, в частности AirPods от Apple. Также обновлены компоненты OS на базе дистрибутива Arch Linux, включая ядро Linux Kernel. По словам разработчиков, это должно положительно сказаться на быстродействии системы и установке будущих обновлений.

Что касается интерфейса, то в режиме рабочего стола теперь используется оболочка KDE Plasma версии 5.27.10. Она принесла поддержку превью видео в файловом менеджере, улучшенную интеграцию с картами памяти microSD и прочие удобства. Кроме того, обновлен графический стек Mesa до актуальной версии 24.1. Немаловажные улучшения коснулись поддержки док-станций для Steam Deck. Исправлен ряд проблем с мониторами с высокой частотой обновления, реализована поддержка части функций стандарта HDMI CEC. Как видно, обновление Steam OS 3.6.0 весьма существенно расширяет возможности игровой консоли Steam Deck.