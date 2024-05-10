Выход Hades II в прошлый четверг без предупреждения вынудил конкурентов срочно корректировать свои планы, чтобы не создавать конкуренции этому хиту.

Изображение: Evil Empire

реклама

Неожиданный анонс игры Hades II от известной студии Supergiant Games, выпущенной в ранний доступ на прошлой неделе, вызвал настоящий ажиотаж среди геймеров. Многие разработчики других игр оказались застигнуты врасплох этим событием и вынуждены были пересмотреть свои планы.

Одной из таких студий стала французская компания Evil Empire, которая является создателем популярных дополнений к игре Dead Cells. Ранее они планировали 14 мая выпустить в ранний доступ на Steam свой новый roguelike-экшен The Rogue Prince of Persia, действие которого разворачивается во вселенной культовой серии игр про Принца Персии от Ubisoft.

Однако релиз Hades II настолько сильно привлек внимание геймеров, что Evil Empire приняли решение отложить запуск своего проекта. По их словам, вся команда разработчиков, включая даже их домочадцев, сейчас увлеченно играет в Hades II. Чтобы дать игрокам время насладиться этой игрой, а также из уважения к конкурентам, было решено немного задержать выход The Rogue Prince of Persia в ранний доступ.

Новая дата релиза пока не названа, ее обещают объявить 13 мая. В Evil Empire подчеркнули, что полностью уверены в качестве своей игры. Однако выход столь масштабного проекта как Hades II за неделю до их релиза, это событие, которое нельзя игнорировать. Компания считает, что небольшая отсрочка может быть разумным решением, которое пойдет на пользу как им самим, так и игрокам. К тому же, по их мнению, это справедливо по отношению к конкурентам из Supergiant Games, которым тоже нужно дать фору.

The Rogue Prince of Persia обещает погрузить геймеров в красочную атмосферу древней Персии. Игроки смогут использовать разнообразное смертоносное оружие, акробатические умения принца, а также исследовать нелинейный сюжет с яркими персонажами. Отмечается, это один из самых ожидаемых релизов 2024 года в жанре roguelike-экшен .