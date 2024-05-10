Вставленные фрагменты в Word автоматически примут форматирование документа благодаря функции "Слияние форматирования".

Изображение: monticello/Shutterstock.com

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Компания Microsoft представила в офисном пакете Word новую функцию, которая позволит избежать непредсказуемых изменений форматирования при вставке текста или изображений в документ. Эта проблема долгое время вызывала раздражение у пользователей - достаточно было вставить текст с другим шрифтом или размером, как весь документ мог кардинально изменить свой вид.

Новая функция получила название "Слияние форматирования". Она автоматически применяет к вставляемому тексту или изображению то же форматирование, которое используется в документе. Таким образом, больше не будет "глюков" шрифтов, размеров текста и других параметров. При этом сохраняются особые стили форматирования вставленного фрагмента. Например, курсив или списки. Если нужна полная унификация, можно включить опцию "Сохранять только текст", которая уберет любое форматирование при вставке.

Чтобы включить эту функцию, нужно зайти в меню "Файл" - "Параметры" - "Дополнительно" - "Вырезать", далее копировать и вставить и затем "Вставить из других программ". Теперь там появится раскрывающийся список, в котором можно выбрать один из режимов работы инструмента вставки.

Пока что опция доступна только для десктопной версии Word 2405 для Windows. Пользователи онлайн-версии и Word для Mac пока не могут воспользоваться преимуществами функции "Слияние форматирования". Но, возможно, скоро она появится и в других версиях популярного текстового редактора.

Нововведение сулит сделать работу с документами в Word более комфортной. Теперь можно не беспокоиться о том, что вставка текста испортит внешний вид файла. Это особенно актуально при коллективном редактировании, когда в документ могут добавлять фрагменты люди, использующие разные шрифты и стили форматирования.