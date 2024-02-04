Ролик создан с помощью моделей Midjourney и RunwayAI и отрисован с помощью более, чем 900 ПК.



Нидерландская компания ASML, признанный лидер в производстве оборудования для литографии полупроводников, создала «первый рекламный ролик», в котором главную роль сыграл искусственный интеллект. Ролик создан с помощью моделей Midjourney и RunwayAI, а минимальное участие человека в его создании и редактировании позволило создать нечто необыкновенное. Похоже, это будущее, которое присутствует уже сейчас и очень скоро изменит жизнь каждого.

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Рекламный ролик ASML, получивший название "Стоя на плечах гигантов" является отсылкой к известной цитате Исаака Ньютона которая гласит: "Если я вижу дальше других, то только потому, что стою на плечах гигантов". По мнению сотрудников ASML, индустрия микропроцессоров и все современные успехи в области вычислений тоже стоят на плечах этих гигантов, включая сэра Ньютона.

Команда ASML призналась, что работа над сценой с Ньютоном, держащим яблоко в руке, оказалась самой сложной. Потребовалось более 20 дублей, чтобы добиться желаемого результата. В общей сложности было сгенерировано свыше 9800 кадров, пока результат не удовлетворил команду.

Для создания фильма было использовано 1963 текстовых подсказок, которые дали в результате 7852 изображений. Цифровые изображения были отредактированы и затем отрисованы на 900+ компьютерах. После этого полученные изображения были обработаны с использованием алгоритмов RunwayAI, в результате чего получилось 25957 изображений, каждое объемом 1000 мегабайт.





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