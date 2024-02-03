Российско-немецкий проект "Спектр-РГ" продемонстрировал большие возможности современной рентгеновской астрономии.

Изображение: @eROSITA-Konsortium

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Опубликованы результаты первого каталога обзора неба, которые были осуществлены благодаря рентгеновскому телескопу eROSITA. Телескоп установлен на российской космической обсерватории "Спектр-РГ". eROSITA обнаружил почти миллион источников различных событий, включая скопления галактик, сверхновые, сверхмассивные черные дыры и многие другие загадочные объекты, которые теперь предстоит изучать.

Напомним, обсерватория «Спектр-РГ» стартовала 13 июля 2019 года на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур . Телескоп eROSITA вместе со своим российским аналогом ART-XC начал первый обзор неба 12 декабря 2019 года, он продолжался до 11 июня 2020 г. Были завершены четыре из восьми запланированных обзоров, а данные первого обзора включили в каталог eRASS1.

За полгода работы телескоп eROSITA зарегистрировал 170 миллионов рентгеновских фотонов и с высокой точностью определил их источники. "Это потрясающие цифры для рентгеновской астрономии, - заявил Андреа Мерлони, руководитель проекта eROSITA. "За полгода мы получили больше данных, чем крупнейшие телескопы за почти четверть века работы". Среди наиболее важных открытий - 700 тысяч сверхмассивных черных дыр в активных галактиках, 180 тысяч рентгеновских звезд в Млечном Пути и 1000 галактических сверхскоплений. Эти данные позволят значительно продвинуться в изучении темной энергии и ускоренного расширения Вселенной.

Каталог eROSITA был выпущен вместе с набором программных инструментов, помогающих анализировать и интерпретировать данные. Это позволит ученым быстро обрабатывать и понимать огромное количество информации, собранной телескопом. Кроме того, eROSITA уже помог сделать множество незапланированных открытий, например, подробно изучить галактическую паутину из газа и пыли между галактиками.

Научное сообщество с нетерпением ожидает публикации каталога, который предоставит ценную информацию. Хотя основной миссией eROSITA является изучение темной энергии, телескоп уже внес значительный вклад в другие области астрофизики, включая изучение формирования и эволюции галактик, физику черных дыр и обнаружение переходных процессов.

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Российско-немецкий проект "Спектр-РГ" продемонстрировал возможности современной рентгеновской астрономии. Ученые ожидают еще более масштабных открытий по мере накопления информации в ходе многолетней программы наблюдений.