Meta превзошла показатели прибыли и выручки в своем отчете за четвертый квартал 2023 и объявила о первой в истории выплате дивидендов.



Компания Meta, ранее известная как Facebook, продемонстрировала финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года, превзойдя ожидания аналитиков по прибыли и выручке. Компания также объявила о первых в своей истории дивидендах для акционеров, сообщает CNBC.

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Выручка Meta выросла на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $40,1 млрд. Это самые высокие темпы роста с середины 2021 года на фоне восстановления рынка онлайн-рекламы. При этом расходы компании сократились на 8% в годовом исчислении, а операционная прибыль выросла более чем вдвое.

Чистая прибыль Meta по итогам квартала составила $14 млрд, увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Компания также объявила о выплате дивидендов в размере 50 центов за акцию и программе обратного выкупа акций на $50 млрд.

Высокие финансовые результаты обусловлены ростом доходов от рекламы, в том числе от китайских ритейлеров, активно продвигающихся на зарубежных рынках. Также помогли ускорить рост рекламного бизнеса достижения Meta в области искусственного интеллекта.

Рост активных пользователей площадки Meta также ускорился в четвертом квартале: пользовательская база ежедневных посещений (DAU) компании достигла 2,11 миллиарда по сравнению с 2,08 миллиарда в предыдущем квартале. Ежемесячная база активных пользователей компании (MAU) также выросла до 3,07 миллиарда по сравнению с 3,06 миллиарда в предыдущем квартале.

Примечательно, что успешный квартал компании не ограничился ее финансовыми показателями. Meta также объявила о важной вехе в своей инициативе метавселенной, выпустив свою гарнитуру виртуальной реальности (VR) Meta Quest 2. Гарнитура получила положительные отзывы и получила высокую оценку за передовые технологии и удобство использования. Кроме того, подразделение Meta Reality Labs, которое отвечает за инициативы компании в области виртуальной реальности и дополненной реальности (AR), как сообщается, в четвертом квартале получило доход более 1 миллиарда долларов. Хотя расходы подразделения были высокими, а убыток составил 4,65 миллиарда долларов, инвестиции компании в эту область рассматриваются как долгосрочная игра.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг выразил удовлетворение работой компании, заявив, что у компании был «отличный квартал» и что ее сообщество и бизнес продолжают расти. Он также подчеркнул прогресс компании в области AI и его роль в поддержке рекламного бизнеса. В своем заявлении Цукерберг сказал: «Мы инвестируем в искусственный интеллект, потому что считаем, что он станет ключевым фактором роста в течение последующих лет. Мы уже видим преимущества от AI в нашем рекламном бизнесе.

Однако успех компании не был бесспорным. Недавно Meta столкнулась с критикой со стороны общественности и законодателей во время слушаний в Сенате, где было поставлено под сомнение отношение компании к конфиденциальности и безопасности детей.

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Несмотря на это, будущее Меты выглядит очень светлым. Продолжающиеся инвестиции компании в AI, VR и AR в сочетании с ее высокими финансовыми показателями и растущей базой пользователей обеспечивают ей хорошие шансы на дальнейший успех в ближайшие годы. Как заявил Цукерберг: «Мы собираемся продолжать инвестировать в технологии, которые помогут нам расти и расширять наше сообщество».