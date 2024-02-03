На судебном слушании заявлено, что полная выплата достижима, но отмечено наличие значительных сложностей.

На слушаниях по банкротству криптовалютной биржи FTX юрист Эндрю Дитдерих заявил, что компания намерена полностью компенсировать все убытки клиентов. Он также подчеркнул, что процесс будет крайне сложным. Дитдерих сказал, что компания выплатит клиентам сумму, эквивалентную стоимости криптовалют на момент ее приобретения в ноябре 2022 года. Но предупредил, что FTX придется тщательно проверять каждую претензию на предмет ее законности, сообщает издание Theverge.

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Юрист назвал цель полной компенсации достижимой, но отметил большие риски и необходимость сложной работы. Он попросил рассматривать обещание не как 100% гарантию, а как долгосрочную цель. Также было заявлено, что в планы криптобиржы не входит возобновление деятельност, опровергнув тем самым ранние сообщения. По словам юриста, руководство биржи в прошлом преступным образом вводило инвесторов в заблуждение.

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FTX уже получила более 36 тыс. исков на 16 миллиардов долларов. Компания в 2023 году заявила, что сможет компенсировать убытки только 90% клиентов, но процесс затянется в любом случае.