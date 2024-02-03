Теперь на портале государственных услуг пользователи будут получать помощь от российской нейросети.



На международном форуме Digital Almaty 2024, глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал о планах использования искусственного интеллекта Generative Pre-trained Transformer (GPT) для оказания помощи пользователям на портале "Госуслуги". Идея внедрения ИИ в текущем году заключается в предоставлении гражданам возможности получения справочной информации и заказа государственных услуг через встроенный GPT, сообщает "РИА Новости".

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Как пояснил зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин, речь идет о российской нейросети, а не о зарубежном продукте от компании OpenAI. На государственном портале не будут использоваться технологии из США - это разработка российских программистов. Чат-бот, основанный на технологии GPT, будет использоваться в помощи для получения госуслуг онлайн. Это решение является частью стратегии по развитию онлайн-госуслуг и предоставлению результатов мгновенно в момент обращения.

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Таким образом, Минцифры подтвердило намерение запустить чат-бот с использованием российской технологии GPT, но опровергло планы применения зарубежных решений вроде ChatGPT на государственном портале.