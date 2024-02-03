Провайдеры, не включенные в реестр Роскомнадзора, официально лишаются права предоставлять свои услуги.



Российские хостинг-провайдеры обязаны внести свои данные в реестр Роскомнадзора для легальной работы. Провайдеры, не включенные в реестр, официально лишаются права предоставлять свои услуги. Согласно утверждениям регулирующего органа, все организации, предоставляющие хостинговые услуги на территории РФ, должны быть внесены в специальный реестр. Несмотря на введенный запрет, не зарегистрированные компании, пока не подвергаются административной ответственности.

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В настоящий момент в реестр внесены 265 компаний. Еще 89 заявок рассматриваются. При этом, со слов представителя Роскомнадзора, ни одна иностранная организация пока не подала документы для регистрации. Вместе с тем, отмечается, что в реестре присутствуют формально зарубежные фирмы, имеющие российские "дочки". Например, кипрская ActiveCloud Holding Limited, работающая через ООО "Активхост Ру".

Также, с 1 февраля провайдеры хостинговых услуг обязаны взаимодействовать с госструктурами для противодействия кибератакам и использовать для регистрации доменов российские сервисы НСДИ (Национальная система доменных имен) и NTP-серверы. Кроме того, оперативно сообщать регулятору об угрозах инфобезопасности - не позднее 24 часов от начала поступления угрозы.

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Таким образом, Роскомнадзор не только усиливает контроль за деятельностью хостинг-провайдеров в России, но и стимулирует использование отечественных технологий и инфраструктуры, продолжая усиливать госконтроль и "цифровой суверенитет" Рунета. Эксперты предвидят дальнейшее ужесточение требований со стороны регулятора.