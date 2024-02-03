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Gorovic
Легендарный бренд Nokia прекращает выпускать смартфоны
HMD Global откажется от бренда Nokia для большинства устройств, а Nokia сосредоточится на производстве кнопочных телефонов.

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Компания HMD Global, производитель мобильных устройств под брендом Nokia, объявила о планах отказаться от использования этого бренда для большинства своих смартфонов и планшетов, сообщает издание Gsmarena.

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Согласно заявлению HMD, легендарный финский бренд Nokia в дальнейшем будет использоваться только на простых мобильных телефонах без операционной системы Android. Вся линейка смартфонов и планшетов Nokia, выпущенных HMD Global за последние годы, включая популярные модели Nokia 3, 5, 6, 7, 8, будет постепенно переименована и выведена под новым брендом, который пока не разглашается.

Решение отказаться от одного из самых узнаваемых технологических брендов объясняется желанием HMD Global повысить узнаваемость собственного имени как производителя. Компания приобрела права на бренд и интеллектуальную собственность Nokia в 2016 году у Microsoft и активно использовала его известность для продвижения своих смартфонов на развивающихся рынках.

Однако со временем HMD Global посчитала, что бренд Nokia не позволяет в полной мере выразить современное видение компании в сегменте смартфонов. По словам топ-менеджеров HMD, новый бренд должен отразить в полной мере инновационность и ориентацию на передовые технологии, которыми гордится компания.

В то же время бренд Nokia, который вывел мобильные телефоны в массы в 1990-х, сохранится на простых моделях. Это позволит HMD Global обслуживать ценовой сегмент, недоступный для бренда премиум-класса.

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Сама компания Nokia продолжит сосредотачиваться на производстве телекоммуникационного оборудования и разработке передовых технологий мобильной связи. В её обширном патентном портфеле - более 6000 ключевых изобретений, лежащих в основе современных стандартов сотовой связи, включая 5G. Таким образом, наследие финского гиганта в сфере мобильных технологий продолжит жить и развиваться.

#nokia #нокиа
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