Mastercard создала ИИ модель на основе генеративного искусственного интеллекта, которая может повысить обнаружение мошенничества с результатом до 300%.



Платежный гигант Mastercard анонсировал революционную технологию на основе искусственного интеллекта для борьбы с мошенничеством. Компания разработала собственную запатентованную модель генеративного ИИ Decision Intelligence, которая поможет банкам в режиме реального времени выявлять подозрительные транзакции.

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По словам президента подразделения кибербезопасности Mastercard Аджая Бхаллы (Ajay Bhalla), новый ИИ представляет собой нейросеть, созданную внутри компании на основе собственных моделей. Модель обучена на данных 125 млрд транзакций ежегодно и анализирует взаимосвязи между продавцами за доли секунды.

В отличие от языковых моделей вроде GPT, ИИ Mastercard не работает с текстом, а выстраивает своеобразную "тепловую карту" поведения держателей карт. Это позволяет с высокой точностью определять отклонения от привычных моделей расходов клиентов и выявлять мошеннические операции.

Как заявляют в компании, новый ИИ повышает обнаружение мошенничества на 20% в среднем и до 300% в отдельных случаях. Mastercard ожидает, что банки смогут экономить до 20% средств на анализе транзакций.

Главное преимущество технологии - способность распознавать новые виды мошенничества и прогнозировать тренды на основе данных со всего мира, и Mastercard видит в этом будущее борьбы с киберпреступностью. Отметим, что за 5 лет компания инвестировала в ИИ и кибербезопасность $7 млрд, в том числе приобрела шведскую Baffin Bay Networks, что очевидно поможет Мastercard конкурировать с другими платежными системами, которые также активно внедряют технологии ИИ.

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Таким образом, собственный генеративный ИИ станет для Mastercard мощным оружием в войне с мошенниками, обеспечит безопасность платежей и солидную экономию средств для банков-партнеров. А главное, позволит всегда быть на шаг впереди злоумышленников.