Очки дополненной реальности Apple Vision Pro появятся в России.

Изображение: @Apple



Российский телекоммуникационный оператор МТС открыл предзаказы на новую гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro. МТС станет одним из первых операторов, предлагающих этот гаджет в России.

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По словам гендиректора сети МТС Андрея Губанова, доставка оплаченных предзаказов начнется в начале марта. Те, кто оформит заказ до 15 февраля, получат гарнитуру в числе первых в любом регионе России.

Эксперты отмечают несколько проблем с запуском Apple Vision Pro в России. Во-первых, пока гарнитура поддерживает только английский язык. Во-вторых, для полноценного использования многих функций и сервисов требуется американский Apple ID.

Тем не менее, Губанов ожидает высокий спрос на новинку, сравнимый с ажиотажем вокруг Mac Studio в прошлом году. Напомним, за несколько дней МТС полностью распродала первую партию этих компьютеров.

На данный момент в App Store доступно 600 приложений, специально разработанных для Apple Vision Pro. Также гарнитура совместима с более чем 1 млн приложений для iPhone и iPad.

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Пока неясно, насколько широко новое устройство Apple будет использоваться в России из-за языковых и технических ограничений. Однако МТС рассчитывает удовлетворить интерес первых энтузиастов и любителей новых технологий.