Противостояние между Apple и Masimo продолжается. Ранее Masimo подала патентный иск против Apple, который привел к запрету на импорт умных часов Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови.



Генеральный директор Apple Тим Кук впервые публично заявил, что компания не будет лицензировать патенты компании Masimo на датчик кислорода в крови для своих умных часов Apple Watch. Это заявление было сделано в ответ на недавний запрет на импорт Apple Watch с датчиком кислорода в США, вызванный патентным спором с компанией Masimo .

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Masimo подала патентный иск против Apple, который привел к запрету на импорт часов Apple с функцией измерения уровня кислорода в крови. В ответ Apple приняла решение отключить данную функцию на своих устройствах, чтобы сохранить возможность их продажи. Однако Masimo не устроил такой расклад дела. Патентный спор продолжается.

«Мы сосредоточены на апелляциях», - сказал Кук. «Есть достаточно причин, чтобы приобрести наши часы и без датчика кислорода в крови». Это заявление отражает намерение Apple продолжать продажи даже без использования этой технологии, ибо, по их мнению, продукт остается востребованным и без этой функции.

На текущий момент модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 все еще доступны для покупки в США, несмотря на введенный запрет на их импорт. Однако датчик кислорода в крови в этих моделях программно отключен. Тем не менее, те, кто приобрел часы до 18 января 2024 года, смогут продолжить пользоваться функционалом датчика. Есть вероятность, что Apple может вернуть эту функцию через будущее программное обновление, когда срок запрета истечет.

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Гендиректор Masimo выразил готовность к переговорам с Apple, но, по его словам, диалог между компаниями еще не начался. С учетом заявления Тима Кука становится ясно, что на данный момент Apple не выражает намерений начинать переговоры о лицензировании данной технологии, предпочитая сосредотачиваться на апелляционном процессе.