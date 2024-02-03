Компания призывает владельцев летающих камер "немедленно прекратить их использование".

Компания Snap недавно объявила об отзыве своего инновационного летающего дрона Pixy, выпущенного всего 4 месяца назад. Pixy представлял собой компактный дрон со встроенной камерой, позволяющий делать воздушные селфи и видео. Однако теперь Snap призывает всех владельцев Pixy немедленно прекратить его использование и вернуть устройство производителю, сообщает издание TheVerge.

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Причиной отзыва стали проблемы с аккумуляторами дрона. За короткое время поступило 4 жалобы на вздутие батарей, а также сообщения об одном возгорании и легкой травме пользователя. Это заставило Snap и Комиссию по безопасности потребительских товаров США объявить о полном отзыве всех проданных дронов Pixy.

По оценкам, было продано около 71 000 дронов Pixy по цене $185 за штуку. Теперь Snap предлагает полный возврат денег как за сам дрон, так и за дополнительно приобретенные аккумуляторы. Для возврата средств пользователям необходимо заполнить специальную онлайн-форму и вернуть дрон. Это означает, что владельцы Pixy могут ожидать возврата не менее 185 долларов, что представляет собой собственно стоимость дрона, если он не был приобретен на распродаже. Заметим, что для получения возврата денег владельцам необходимо вернуть летающую камеру целиком "как есть", за исключением батарей.

Самостоятельно утилизировать опасные литий-ионные батареи категорически не рекомендуется. Вместо этого Snap призывает найти безопасный способ их утилизации, например, через специальные пункты приема.

Выход на рынок дрона-камеры Pixy стал для Snap амбициозной попыткой выйти на новый быстрорастущий рынок дронов. Ранее компания уже экспериментировала с другими гаджетами вроде очков Spectacles. Однако провал Pixy из-за опасного дефекта аккумуляторов стал серьезным ударом по репутации компании Snap.

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Pixy, ставший интересным экспериментом для Snap в области дронов, собрал внимание общественности, прежде всего, как летающая селфи-камера. Этот продукт позволял пользователям создавать уникальные снимки и видеозаписи с непривычных ракурсов. Однако события последних месяцев ставят под вопрос не только безопасность Pixy, но и будущее Snap в сфере дронов и инновационных технологий.