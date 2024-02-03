Летательный аппарат развивает скорость до 200 км/ч и способен провести в воздухе более чем 1 час 10 минут.

Российские инженеры представили революционный аэромобиль, который обещает изменить представление о городской мобильности. Новый летательный аппарат, получивший название «Пчелка», разработан специалистами Национальной технологической инициативы (НТИ) и предоставляет уникальные возможности для индивидуального перемещения в пределах города, сообащают РИА Новости со ссылкой на НТИ.

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Аэромобиль представляет собой инновационное сочетание бикоптера и автожира, что и придает ему уникальные характеристики. Поднимаясь и спускаясь вертикально, «Пчелка» развивает скорость до 200 км/ч и способна провести в воздухе более чем 1 час 10 минут. При этом дистанция на электродвигателе составит 180 км, а маршрут на двигателе внутреннего сгорания позволит увеличить дальность полета до 600 км, по времени до 4 часов.

Главный разработчик проекта, Александр Осинин, подчеркивает многофункциональность «Пчелки», описывая ее как идеальное средство для городской мобильности.





«Использовать такие аппараты смогут граждане для индивидуального перемещения, как такси или как каршеринг. В режиме беспилотного такси пассажир садится в аппарат, выбирает точку назначения на дисплее, и аппарат доставляет его до места. Также им можно будет управлять в ручном режиме, но это потребует от пассажира получения удостоверения пилота на управление воздушным средством».





"Пчелку" планируют использовать как летающее такси для одного пассажира или в качестве сервиса краткосрочной аренды. Пассажир сможет выбрать пункт назначения на дисплее, и аппарат автоматически доставит его в нужное место. Также возможно ручное управление, но для этого потребуется получить лицензию пилота.

Уникальная особенность "Пчелки" - возможность безопасной посадки даже при полном отказе обоих двигателей. Благодаря авторотации несущего винта аппарат сможет совершить мягкую аварийную посадку. Кроме того, летательное средство оснащено автопилотом для облегчения навигации и может складываться для экономии парковочного пространства, что важно в условиях города. Также аппарат экономичен в потреблении топлива.

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Российские инженеры уже запатентовали разработку, подтверждая высокий уровень инноваций и технологического прогресса. Несмотря на отсутствие точной информации о сроках внедрения аэромобилей в городскую инфраструктуру, эксперты высказывают оптимистичные прогнозы относительно будущего этого уникального транспортного средства.