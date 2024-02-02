Аналитики прогнозируют уменьшение продаж смартфонов Apple в 2024 году.

Согласно отчету, представленному на сайте сервиса PerfectRec, зафиксировано уменьшение уровня удовлетворенности владельцев устройствами iPhone 15.

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С момента выпуска новых смартфонов Apple в сентябре, специалисты отслеживали обзоры от владельцев устройств. Согласно их наблюдениям, обычно пользователи присваивают более высокие оценки передовым флагманам бренда, в то время как базовые модели получают менее высокие рейтинги. В текущем году наблюдается изменение в этой динамике.

Сообщается, что популярность смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max снизилась среди пользователей. Доля пользователей, поставивших максимальную оценку iPhone 15 Pro в сентябре, составляла 73,5%. Что касается iPhone 15 Pro Max, его рейтинг также несколько снизился с 77% в сентябре до 72.5% в январе.

Отмечается, что рейтинги базовых моделей iPhone 15 и iPhone 15 Plus тем не менее выросли. Доля положительных отзывов о iPhone 15 выросла с 68.2% до 78.1%, а о iPhone 15 Plus - с 70% до 73.5%. Как утверждают специалисты PerfectRec, владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в основном жаловались на недостаточное время автономной работы, слишком выступающий из корпуса модуль камер и недостаточные изменения в сравнении с предыдущей версией iPhone 14.

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В 2024 году, по прогнозам аналитиков Barclays, компания Apple продаст меньше смартфонов iPhone, чем в предыдущем году. Снижение объёмов поставок ожидается из-за того, что ожидаемый iPhone 16 не продемонстрирует достаточно значительного обновления, чтобы заинтересовать потребителей для обновления своих устройств.