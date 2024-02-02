Эти звезды десятилетиями могут оставаться практически невидимыми, а затем внезапно резко увеличивать свою яркость.

Изображение: © Philip Lucas/University of Hertfordshire

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Астрономы обнаружили новые виды звезд, благодаря инфракрасному телескопу VISTA. Эти звезды десятилетиями могут оставаться практически невидимыми, а затем внезапно резко увеличивать свою яркость. Открытие, о котором сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, может изменить наше понимание и представление о звездах.

Значительная часть звёзд в Галактике скрыта от оптических телескопов плотными скоплениями газа и пыли. Но инфракрасные телескопы способны проникать сквозь эти скопления и идентифицировать некоторые звёзды, однако большую часть из них обнаружить все равно затруднительно.

Для получения изображений ранее неизвестных звёзд международная группа ученых из Великобритании, Германии Чили, Южной Кореи, Италии и Бразилии провела масштабное 10-летнее исследование при помощи большого инфракрасного телескопа VISTA. Группа отслеживала изменения яркости звёзд и смогла проанализировать в общей сложности 222 звезды, которые демонстрировали наиболее значительную вариативность и изменения.

По словам профессора Филипа Лукаса из Университета Хартфордшира, примерно две трети обнаруженных звёзд представлялось возможным легко отнести к хорошо изученным типам. Остальные звёзды классифицировать не удавалось, поэтому для получения их спектра использовался гигантский Телескоп ESO. Спектр демонстрирует распределение интенсивности излучения звезды в различных длинах волн, что позволяет гораздо точнее определить свойства изучаемых объектов.

Астрономы выявили 32 протозвезды, проявившие вспышечную активность, при которой их яркость возрастала в 40 раз, а в отдельных случаях и в 300 раз. Большая часть таких вспышек все еще продолжается, и это позволяет проследить полный цикл состояния звезд - от исходного спокойного состояния, далее через пик яркости во время вспышки и до последующего спада.

Также поблизости центральной части Млечного Пути была обнаружена группа из 21-ой красной звезды, которые демонстрировали необычные изменения яркости на протяжении 10-летнего периода наблюдений. При детальном спектральном анализе некоторых из этих звёзд выяснилось, что они представляют собой новый тип так называемых красных гигантов. Примечательно, что эти звёзды сосредоточены в области с повышенным содержанием тяжёлых элементов, что облегчает конденсацию пылевых частиц в относительно холодных слоях этих красных гигантов. Однако, что именно приводит к мощным выбросам плотных газопылевых облаков, пока остаётся неясным.

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По заявлению исследователей, данные открытия могут позволить изменить существующие представления о распределении космических объектов.