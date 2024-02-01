Эти две популярнейшие игры пополнят библиотеку PS Plus Premium, состоящую из более чем 100 игр, которые можно попробовать бесплатно.

В рамках подписки PS Plus Premium скоро появятся бесплатные пробные версии двух самых ожидаемых игр этого года - Alan Wake 2 и Spider-Man 2. Обе игры вышли в конце 2023 года и сразу привлекли пристальное внимание как критиков, так и игроков.

Alan Wake 2, продолжение культового хоррора от Remedy Entertainment, привлекло фанатов мрачной атмосферой и захватывающим сюжетом. А Spider-Man 2 от PlayStation Studios побила рекорды продаж игр этой студии и получила 8 номинаций на The Game Awards 2023.

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Изображение: PlayStation.Plus@Gamerant

Обе игры являются прямым продолжением популярных франшиз и расширяют известные всем геймерам миры. Alan Wake 2 получила высокие оценки за атмосферный саспенс и развитие сюжета оригинальной игры 2010 года. Spider-Man 2 стала самой продаваемой игрой издательства PlayStation Studios, предложив игрокам еще больше возможностей для приключений на улицах Нью-Йорка.

Как сообщает популярный инсайдер с ником PlayStation Game Size, обе игры уже доступны или скоро появятся на PS Plus Premium в виде бесплатных пробных версий. Пробная версия Alan Wake 2 позволяет поиграть первые 3 часа игры. А 6 февраля игроки PS Plus Premium получат доступ к двухчасовой демо-версии Spider-Man 2.

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Таким образом, подписчики PS Plus Premium получат уникальную возможность оценить одни из самых ожидаемых релизов прошлого года без дополнительных затрат.